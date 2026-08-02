Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente episodio protagonizado por el activista Beto Coral ha generado debate en el ámbito político colombiano. Coral, quien fue deportado de Estados Unidos, dirigió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le agradece por el respaldo recibido tras su expulsión y, al mismo tiempo, le advierte sobre un presunto peligro para su seguridad personal. Este mensaje, compartido por el propio Petro en su cuenta de X, ha adquirido relevancia en el contexto de la coyuntura política actual, pues incluye una solicitud directa para que el mandatario colombiano abandone el país antes del 6 de agosto.

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De acuerdo con el texto de la carta, Coral relata que, durante una audiencia relacionada con su caso en Estados Unidos, un abogado del Departamento de Estado lo habría presentado como un supuesto agente del Gobierno colombiano. Según Coral, en esa audiencia se mencionó varias veces al presidente Petro. El activista añade que no se formularon cargos formales en su contra, ya que pudo abandonar el país rápidamente tras esos señalamientos. La versión de Coral fue difundida públicamente luego de que el documento llegara a manos del propio presidente, quien decidió compartirlo.

En la misiva, Coral advierte explícitamente a Petro: "Señor Presidente, estoy convencido de que van a ir por usted", y sostiene que, en medio de la audiencia, el nombre del mandatario fue asociado con una supuesta enemistad respecto de Estados Unidos y relacionado, además, con presuntas actividades de espionaje. Estas afirmaciones, según Coral, habrían sido comunicadas por representantes del Gobierno estadounidense, aunque el texto no expone pruebas adicionales.

Adicionalmente, Coral señala al presidente electo Abelardo de la Espriella. El activista asegura que este facilitaría mecanismos para afectar la libertad del actual mandatario. Con un tono de preocupación, Coral escribe: "Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país". Esta frase condensa la petición urgente que se desprende del mensaje divulgado por el activista. Cabe destacar que todos estos señalamientos corresponden únicamente al contenido compartido por Coral y difundido desde la cuenta oficial del presidente Petro.

Todo este episodio se da tras el viaje oficial de Gustavo Petro a Cuba, donde sostuvo reuniones con Miguel Díaz-Canel. Posterior a esto, generó preguntas al conocerse que el avión presidencial aterrizó en Tolú antes de seguir su trayecto hacia Bogotá, información confirmada por la Casa de Nariño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Beto Coral pidió a Gustavo Petro salir del país antes del 6 de agosto?

Beto Coral justificó su solicitud basándose en lo ocurrido durante una audiencia en Estados Unidos, donde un abogado del Departamento de Estado, según el activista, habría vinculado al presidente Gustavo Petro con actividades enemigas hacia Estados Unidos y supuestas labores de espionaje. Por estos motivos, Coral expresó su convicción de que existía un riesgo inminente para la seguridad del mandatario, y le sugirió abandonar Colombia antes del 6 de agosto como medida de protección.

¿Qué significa la acusación de "enemigo de Estados Unidos" y "espionaje" citada en la carta?

La carta de Beto Coral menciona que, en la audiencia, Gustavo Petro fue catalogado como "enemigo de Estados Unidos" y relacionado con "presuntas actividades de espionaje". Estos señalamientos, según el activista, fueron parte del discurso de un representante estadounidense, aunque no se presentaron cargos ni pruebas formales en la audiencia. La acusación, en este contexto, expresa la percepción del riesgo que Coral atribuye a tales declaraciones, aunque no implica una acción judicial concreta.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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