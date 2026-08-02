Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La representante a la Cámara por Tolima, Delcy Isaza, ha lanzado críticas dirigidas al gobierno saliente de Gustavo Petro, debido a la manera en que se ha manejado la reciente emergencia vial en Cajamarca, originada tras el deslizamiento registrado el pasado 24 de julio. La congresista enfatizó que existe una necesidad urgente de agilizar las acciones para recuperar la movilidad en el corredor hacia el Alto de La Línea, que lleva más de una semana afectado, repercutiendo tanto en la región como a nivel nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Delcy Isaza cuestionó la prioridad que el Ejecutivo ha dado a este incidente, señalando que las energías del gobierno en sus últimos días de gestión parecen estar más dirigidas al cierre de procesos contractuales y a la ejecución de presupuesto, en lugar de enfocar esos esfuerzos en la atención de una emergencia con impacto nacional. Según la representante, esta situación mantiene restricciones en la importante vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá, una de las principales arterias que conectan el centro y el occidente del país.

Durante su intervención, Isaza insistió en que la problemática vial en Cajamarca no solo es un asunto local, sino que tiene implicaciones para todo el país debido a la importancia estratégica del corredor afectado. "Quisiera que en esa misma actitud asumiera la responsabilidad de la problemática vial que afronta el municipio de Cajamarca. No solamente por el municipio de Cajamarca, sino por la afectación vial que genera para todo el país el cierre de esta importante vía", sostuvo la congresista, concluyendo que la falta de atención adecuada agrava el impacto.

La representante también cuestionó los tiempos que el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha presentado para normalizar la situación, pues la entidad comunicó que las labores podrían demorar hasta tres meses. Esta proyección ha generado malestar, especialmente entre habitantes y autoridades locales, quienes denuncian la escasez de personal y maquinaria en el sector de Calle Larga, donde se realizan los trabajos. Mientras tanto, las restricciones persisten con cierres parciales y pasos controlados bajo modalidad de pare y siga, lo que contribuye al aumento de los tiempos de desplazamiento y a la congestión vehicular. Para Isaza, "ojalá esos esfuerzos que están haciendo por terminar la contratación y raspar la olla al finalizar el gobierno le alcanzaran para solucionar este problema (...) pero no vemos ni a corto, mediano o largo plazo una solución para esta problemática de movilidad".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo podría tardar la recuperación de la vía en Cajamarca según Invías?

De acuerdo con la información brindada por la congresista Delcy Isaza y citando fuentes de autoridades, el Instituto Nacional de Vías (Invías) estima que la intervención en el tramo afectado podría durar hasta tres meses. Esta previsión ha causado preocupación entre la población local, quienes además han manifestado que la falta de maquinaria y personal está dificultando que se puedan avanzar más rápido las tareas necesarias para restablecer la movilidad.

¿Por qué es relevante la vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá para el país?

Según lo destacado por Delcy Isaza, la vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá es uno de los corredores viales más importantes de Colombia, pues conecta el centro con el occidente del territorio nacional. Debido a su papel clave en el transporte y la movilidad, el cierre o restricción de este tramo afecta no solo a la población local, sino también al flujo de personas y mercancías a nivel nacional, incrementando la congestión y retrasos en varias regiones del país.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.