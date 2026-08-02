Lo que debía ser la inauguración oficial de la ampliación y modernización del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Santiago de Tolú (Sucre), terminó convirtiéndose en un episodio lleno de interrogantes. Aunque el presidente Gustavo Petro sí llegó al lugar, nunca descendió del avión presidencial y el acto protocolario fue cancelado sin ninguna explicación oficial.

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La ceremonia estaba programada para la tarde del sábado 1 de agosto y contaba con la presencia esperada del mandatario y del director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez. Decenas de invitados, dirigentes políticos y autoridades locales aguardaban el inicio del evento cuando, hacia las 4:30 p. m., la aeronave presidencial aterrizó en la nueva pista.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de Noticias RCN y Caracol Radio, el avión permaneció aproximadamente 20 minutos en la plataforma con las puertas cerradas y los motores encendidos. Después de ese tiempo volvió a despegar sin que Petro bajara de la aeronave, dejando desconcertados a los asistentes.

Lo curioso es que, minutos después, el propio presidente confirmó en su cuenta de X que sí había llegado al aeropuerto. Incluso compartió imágenes tomadas desde el avión mostrando la nueva pista y escribió: “Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú, hecha en mi gobierno. Falta el cerramiento de la pista, ya adjudicado, y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol”.

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Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno. Falta el encerramiento de la pista ya adjudicada y la empresa que ponga la gasolina para yet que debería ser Ecopetrol. Pero mantienen a Ecopetrol de fuente de ganancias privadas. pic.twitter.com/41MJ732UY2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 1, 2026

De forma paralela, las cuentas oficiales de la Presidencia celebraron la modernización del aeropuerto y aseguraron que la obra abrirá nuevas oportunidades para el turismo, la economía y la integración del Caribe colombiano. También indicaron que el mandatario había aterrizado para probar la nueva pista entregada a la región.

Santiago de Tolú, Sucre, ahora cuenta con un aeropuerto digno y modernizado. Hoy, el Presidente @petrogustavo aterrizó en el avión presidencial para probar la nueva pista entregada a la población. La modernización del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, abre nuevas oportunidades… pic.twitter.com/94UtfAEysU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 2, 2026

La remodelación representó una inversión superior a los 136.000 millones de pesos. Entre las principales obras se encuentra la ampliación de la pista, que pasó de 1.300 a 2.200 metros de longitud y ahora tiene 45 metros de ancho, permitiendo la llegada de aeronaves como los Airbus A320, con capacidad para transportar hasta 180 pasajeros por vuelo.

Hasta el momento, la Presidencia no ha explicado oficialmente por qué Petro no participó en la inauguración pese a haber aterrizado en Tolú. El episodio dejó más preguntas que respuestas y llamó la atención porque el Gobierno había anunciado la entrega de una obra considerada estratégica para fortalecer la conectividad aérea y el desarrollo turístico del Golfo de Morrosquillo. Mientras tanto, las imágenes del avión presidencial aterrizando, permaneciendo inmóvil durante varios minutos y despegando sin que el jefe de Estado descendiera siguen alimentando la incertidumbre sobre lo ocurrido.

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