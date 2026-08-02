Mientras que Abelardo de la Espriella estaba en su retiro espiritual acabó involucrado en uno de los temas controversiales de la actual presidencia de Colombia luego de una radical decisión.

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Gustavo Petro lo mencionó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) a propósito de la respuesta por parte de la defensa de Angie Rodríguez luego de que ella fuera declarada insubsistente para su cargo en el Fondo de Adaptación.

El mandatario sorprendió al plantear una posible decisión para el presidente electo de Colombia, en medio de la reacción ante el abogado Wilson Ruiz Orejuela.

“A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud, le consignaré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a pagar los gastos míos y de mis seres queridos, no tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo. Como paciente tiene derechos que respeto”, advirtió.

El abogado de Rodríguez anunció una tutela porque la mencionada destitución sucedió cuando ella estaba con incapacidad médica, lo que considera que le daba estabilidad laboral reforzada.

Lo cierto es que el mandatario, aparte de referirse a su situación con la exgerente del Fondo de Adaptación, le cayó al litigante por su pasado dentro de la política nacional en Colombia.

“El señor Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición”, finalizó en su mensaje.

Cabe recordar que el mandato de Petro finaliza el próximo viernes 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asume como nuevo jefe de Estado después de imponerse en las elecciones del pasado 21 de junio.

La decisión de declarar insubsistente a Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación es uno de los capítulos claves en el pulso que ella tiene con el mandatario actual, tema que ya está en la mira de las autoridades.

Este fue el trino de Petro:

Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud , le consiganré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a.pahar los… https://t.co/I9nPwI7SmI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026

¿Qué pasó entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez?

El conflicto institucional entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y gerente del Fondo Adaptación, detonó tras graves denuncias públicas de corrupción.

La funcionaria concedió una reveladora entrevista en medios masivos, advirtiendo sobre un presunto intento gubernamental para retirar un billón de pesos de la entidad que dirigía.

De igual manera, Rodríguez cuestionó abiertamente supuestas redes de influencia política integradas por personas cercanas al entorno presidencial con injerencia en diversos contratos públicos estatales.

Posteriormente, la exfuncionaria acudió a la Fiscalía General para instaurar acciones penales, asegurando haber recibido intimidaciones directas, presiones de la inteligencia estatal y amenazas graves.

Tales revelaciones desencadenaron la inmediata reacción del jefe de Estado, quien desautorizó públicamente a la administradora en redes sociales, tildándola de manipuladora e incompetente para el cargo.

Asimismo, el mandatario difundió públicamente certificación médica sobre su salud psiquiátrica, solicitando formalmente al Ministerio de Hacienda la declaratoria de insubsistencia para removerla inmediatamente.

El Gobierno nacional formalizó su salida de la entidad mediante el Decreto 0936 emitido por el ministro de Hacienda encargado, Germán Ávila Plazas.

El documento oficial dejó sin efecto el nombramiento de la servidora pública, haciendo efectiva su desvinculación definitiva a partir del primero de agosto de 2026, lo que abrió paso a la controversia.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.