Por: EL PILON SA

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Un grave atentado sicarial tuvo lugar en la noche del sábado en el municipio de Aguachica, ubicado en el sur del departamento del Cesar. El hecho ocurrió cerca del bar 510, cuando una joven mujer fue atacada con arma de fuego. Aunque los primeros reportes de los medios de comunicación locales señalaban que la víctima seguía con vida y recibía atención médica en un centro asistencial de la población, otras versiones apuntaban a que había fallecido. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud de la joven ni su identidad.

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La noticia generó de inmediato reacciones a nivel departamental. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, expresó su rechazo absoluto frente al ataque, pronunciándose a través de sus redes sociales. En sus declaraciones, citadas por la cuenta oficial de la Gobernación del Cesar, Sanjuán fue enfática: "Ninguna mujer debe ser víctima de agresiones y mucho menos en el Cesar", subrayó. El mensaje de la mandataria deja claro el propósito de visibilizar estos hechos y la importancia de prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres en la región.

Tras conocerse el atentado, la reacción institucional no se hizo esperar. Sanjuán también informó que se comunicó directamente con la administración municipal de Aguachica. El objetivo de ese acercamiento, según dijo, fue coordinar acciones inmediatas con la fuerza pública, con el fin de avanzar en la detención del responsable. "No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa para articular, junto a la Policía, la detención del agresor", concluyó la gobernadora, quien busca enviar un mensaje contundente frente al rechazo social y gubernamental frente a estos hechos.

Al cierre de este reporte, la identidad de la víctima y su estado de salud no habían sido confirmados oficialmente. Las autoridades continúan reuniendo información sobre lo sucedido, mientras en el municipio el ambiente es de incertidumbre y preocupación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer atacada en Aguachica?

Según reportes preliminares de medios locales, la mujer atacada fue trasladada a un centro asistencial de Aguachica y permanece recibiendo atención médica; sin embargo, otras versiones sugieren que habría muerto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente ni su identidad ni su estado de salud.

¿Qué acciones ha anunciado la gobernadora del Cesar frente al atentado en Aguachica?

De acuerdo con los comunicados oficiales y declaraciones en redes sociales, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán expresó un fuerte rechazo al ataque contra la joven mujer y aseguró haber iniciado coordinaciones con la administración municipal y la fuerza pública para lograr la detención del agresor, reforzando así la postura institucional contra la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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