Sofía Vela volvió a pronunciarse públicamente luego de la denuncia que hizo contra el periodista Rafael Poveda por presunto acoso. En una declaración compartida en ‘Yo te creo, colega’, la abogada respondió a los cuestionamientos que ha recibido desde que hizo público su testimonio y explicó por qué decidió denunciar en este momento. La mujer insistió en que su mensaje busca visibilizar las barreras que enfrentan las víctimas de violencia cuando deciden hablar.

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Uno de los primeros señalamientos que respondió Vela fue el de quienes aseguran que su denuncia tiene como objetivo conseguir notoriedad. La abogada rechazó esa versión y dejó una de las frases más contundentes de su intervención:

Con ello, sostuvo que exponer una experiencia de ese tipo implica revivir un episodio doloroso y no un intento por obtener reconocimiento. En su declaración, la mujer también explicó por qué decidió denunciar específicamente a Rafael Poveda. Según dijo en ‘Yo te creo, colega’, se trató de un proceso personal que respondió a sus propios tiempos y no a presiones externas.

“Si denuncié a un periodista en particular, a un hombre con poder, fue porque fue mi proceso y mi momento de hacerlo. Ninguna víctima le debe explicaciones a la sociedad sobre sus tiempos”, expresó. Además, señaló que el debate también evidencia cómo reacciona una parte de la sociedad cuando una víctima decide contar su historia.

Abogada Sofía Vela hace segundo pronunciamiento pic.twitter.com/rYuClFwDuc — YO TE CREO COLEGA (@YOTECREOCOLEGA1) August 2, 2026

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Vela afirmó en el portal de denuncias por acoso que habló con miedo, consciente de las consecuencias que podía traer su decisión. Sin embargo, aseguró que el valor no consiste en la ausencia de temor, sino en actuar a pesar de él.

También relató que, aunque desde la Fundación Las Guaguas contemplaban la posibilidad de que algunas personas no le creyeran, no esperaba enfrentar “este nivel de violencia, este nivel de agresividad, de burlas y de odio puro en redes”.

A pesar de ello, sostuvo que no permitirá que la discusión se desvíe hacia el “ruido” de las plataformas digitales, porque considera que “el centro de esto son las víctimas”, según manifestó en ‘Yo te creo, colega’.

Otro de los aspectos que destacó la abogada fue la presión social que, según ella, enfrentan quienes denuncian violencia. De acuerdo con lo expuesto por Vela en ‘Yo te creo, colega’, las víctimas suelen ser cuestionadas tanto si guardan silencio como si deciden hablar.

En ese sentido, aseguró que existe una expectativa irreal de la “víctima perfecta”, alguien que denuncie de inmediato, sin miedo ni dudas y sin mostrar afectación emocional. “Nos enfrentamos al sistema que nos juzga si callamos, pero que nos destruye si hablamos”, afirmó durante su intervención.

La mujer también recordó que lleva seis años al frente de la Fundación Las Guaguas, organización que acompaña a mujeres víctimas de violencia. Según explicó en ‘Yo te creo, colega’, el caso que hoy atraviesa demuestra por qué nació ese proyecto y la importancia de seguir ofreciendo espacios seguros para quienes buscan apoyo. Asimismo, envió un mensaje a las mujeres que aún no se atreven a hablar, asegurando que no están solas y que existen redes dispuestas a escucharlas y acompañarlas.

Finalmente, Sofía Vela destacó en ‘Yo te creo, colega’ que alzar la voz no significa únicamente acudir ante la justicia o hacer pública una denuncia. También puede consistir en compartir lo ocurrido con una amiga, un familiar o una persona de confianza, incluso muchos años después de los hechos. Para la abogada, todas esas formas de afrontar la violencia son válidas y representan un acto de dignidad. Su intervención concluyó con un mensaje de resistencia:

“A pesar del miedo, del dolor, del odio o de la violencia, nosotras no nos vamos a callar”.

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