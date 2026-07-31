Mientras continúa el debate por las denuncias conocidas contra Rafael Poveda por acoso, nuevas reacciones siguen apareciendo en redes sociales. Una de ellas fue la de la periodista venezolana Karla Salcedo Flores, quien publicó un video para expresar su respaldo al comunicador y relatar cómo fue la relación profesional que mantuvo con él durante varios años.

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En su mensaje, Salcedo aclaró que hablaba desde su experiencia personal y recordó distintos momentos que compartió con Poveda en proyectos periodísticos.

¿Qué dijo Karla Salcedo sobre Rafael Poveda?

La periodista aseguró que conoció a Poveda en 2018 y que, desde entonces, trabajó junto a él en diferentes iniciativas relacionadas con medios de comunicación.

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Durante el video recordó viajes, proyectos compartidos y el trabajo que hicieron como equipo, incluso durante la cobertura que los llevó a obtener un premio Emmy.

Según relató, su experiencia le permitió conocer una faceta personal del periodista distinta a la imagen pública. La periodista expresó su respaldo personal

En su intervención, Salcedo describió a Poveda como una persona solidaria, cercana y generosa con quienes trabajaban a su lado.

También relató algunas anécdotas que, según explicó, reflejan la forma en que él se relacionaba con su equipo de trabajo y con las personas de su entorno.

Estas son las declaraciones de la venezolana:

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Caso Rafael Poveda sigue con versiones encontradas

El pronunciamiento de Salcedo se suma a una serie de reacciones surgidas después de que se conocieran las denuncias contra Rafael Poveda.

Recientemente, el periodista publicó un comunicado en el que aseguró que ejercerá su defensa ante las autoridades y cuestionó el manejo periodístico del caso. Posteriormente, el colectivo ‘Yo te creo colega’ respondió que sí le ofreció la posibilidad de ejercer su derecho de réplica antes de la publicación de los testimonios.

Por ahora, las denuncias y las respuestas públicas continúan haciendo parte de un proceso en desarrollo, mientras las autoridades competentes son las encargadas de establecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.

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