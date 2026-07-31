Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas enfrenta una nueva etapa decisiva en el proceso judicial en su contra, luego de que la Fiscalía General de la Nación le programara una audiencia de formulación de imputación por presunto acoso sexual. Según información de El Diario, la comparecencia está prevista para el lunes 3 de agosto de 2026, a las 3:00 de la tarde, ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El caso involucra denuncias de cuatro mujeres que trabajaron en Caracol Televisión y que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual presuntamente entre 2024 y 2026, cuando compartieron entorno laboral con Vargas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos disponibles del expediente, las denunciantes son jóvenes profesionales que colaboraron con Vargas dentro del canal. Los hechos que motivan la investigación se presentaron en el contexto de labores diarias y fueron reportados en medio de una ola de denuncias sobre acoso en los medios de comunicación. Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se destacan conversaciones y mensajes que, según la investigación, tendrían un contenido de carácter sexual. Estos elementos serán expuestos por la parte acusadora durante la audiencia programada.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dispuso la conformación de un grupo especial para la verificación de denuncias y la recolección de pruebas materiales. Dada la relevancia pública del caso y las posibles implicaciones para los afectados, la investigación fue asignada a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual otorga un seguimiento especial y mayores garantías para las partes.

En cuanto a la audiencia, es posible que la Fiscalía solicite que esta se realice bajo reserva para proteger la identidad y privacidad de las denunciantes, así como para evitar escenarios de revictimización. La determinación final sobre el carácter reservado o público de la audiencia corresponderá al juez de control de garantías. En esta etapa no se decidirá la culpabilidad o inocencia de Vargas, sino que se le comunicarán de manera formal los hechos y el delito por el cual será investigado.

El escándalo alcanzó su punto más alto en marzo de 2026 cuando Caracol Televisión anunció que, de común acuerdo, terminaba la relación laboral con Vargas tras casi dos décadas de trabajo conjunto. El canal aclaró que esta medida buscaba salvaguardar a los involucrados y el avance de la investigación, sin que se tratara de un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos. Por su parte, Vargas expresó, a través de un comunicado, que había actuado siempre con principios y sin intención de ocasionar malentendidos. La audiencia del 3 de agosto representará la formalización del proceso penal en su contra y, según el marco legal colombiano, la imputación no implica una condena: Vargas conserva la presunción de inocencia hasta que las autoridades judiciales emitan una decisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jorge Alfredo Vargas debe asistir a audiencia de imputación por acoso sexual?

Jorge Alfredo Vargas fue citado a audiencia de imputación por decisión de la Fiscalía General de la Nación, debido a la existencia de denuncias formales por parte de cuatro mujeres que trabajaron con él, quienes afirman haber sufrido acoso sexual en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. La diligencia permitirá presentar los hechos y los cargos por los que Vargas será investigado, según el procedimiento judicial vigente en Colombia.

¿Qué implica la formulación de imputación en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas?

La formulación de imputación es una etapa inicial dentro del proceso penal, en la que la Fiscalía comunica oficialmente al acusado los hechos y el delito por el que será investigado. En el caso de Jorge Alfredo Vargas, esto no significa que exista una condena, sino que inicia formalmente el proceso penal y, a partir de ese momento, Vargas tendrá oportunidad de ejercer su defensa, mientras permanece amparado por la presunción de inocencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.