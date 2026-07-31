Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Honda, Tolima, Carlos Alberto Arce Camacho, y a la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González, por su supuesta implicación en un proceso irregular de venta de dos inmuebles municipales en esa localidad. Los hechos bajo pesquisa ocurrieron entre agosto y septiembre de 2008, cuando, según la información proporcionada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ambos funcionarios habrían actuado de manera contraria a lo que establecen las normas legales en temas contractuales y de enajenación de bienes del Estado.

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La investigación del CTI revela que la subasta involucró propiedades ubicadas en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía de Honda. En este proceso, el entonces alcalde habría ordenado iniciar el trámite para la venta de estos bienes y su posterior adjudicación, mientras que la secretaria General y de Gobierno de la época, Margot Alvarado González, fue señalada por el ente acusador como la persona encargada de las gestiones precontractuales y de la realización de la audiencia pública correspondiente.

Según la Fiscalía General de la Nación, la principal falencia detectada en el trámite fue que la subasta de los bienes no cumplió con las exigencias legales, especialmente en lo referente a la cantidad mínima de oferentes. "Se evidenció que la subasta se realizó sin cumplir los requisitos de ley, ya que solo fue habilitado un oferente, pese a que la normatividad vigente exigía la participación de, por lo menos, dos proponentes para adelantar la venta de los bienes", indicó el organismo en su más reciente pronunciamiento sobre el caso. Esta situación habría afectado la transparencia y legalidad del proceso, pues la ley pretende garantizar la pluralidad y competencia en la venta de bienes públicos.

Por lo anterior, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a Carlos Alberto Arce Camacho y Margot Alvarado González el delito de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales". Durante la audiencia ante el juez de control de garantías, ambos procesados decidieron no aceptar los cargos que les formuló la Fiscalía. El proceso judicial seguirá adelante, mientras las autoridades buscan precisar la responsabilidad de los implicados en la presunta irregularidad cometida con estos bienes municipales en Honda.

¿Por qué fueron vinculados el exalcalde y la exfuncionaria de Honda en la subasta de inmuebles municipales?

El exalcalde Carlos Alberto Arce Camacho y la exsecretaria Margot Alvarado González fueron vinculados al caso porque, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ambos habrían tenido roles claves en la apertura, desarrollo y adjudicación de un proceso de venta de bienes municipales que no cumplió los requisitos legales, al habilitar solamente a un oferente, cuando la ley requería la participación de al menos dos.

¿Qué implica el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?

El delito de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" hace referencia a cuando un funcionario o servidor público permite, adelanta o ejecuta un proceso contractual omitiendo las condiciones o exigencias establecidas por la ley, lo que pone en entredicho la transparencia y legalidad de los procesos administrativos y puede acarrear sanciones jurídicas para los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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