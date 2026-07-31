Por: El Espectador

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Una violenta agresión contra Kevin Arrigui, representante estudiantil de la Universidad Nacional, conmocionó al campus bogotano la noche del miércoles 29 de julio. De acuerdo con el testimonio del profesor Diego Torres, citado por Blu Radio, el ataque ocurrió dentro de la universidad y quedó registrado en video, material que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de investigar el caso y determinar eventuales responsabilidades. Según Torres, las imágenes muestran a al menos diez personas participando en el hecho, arrojando al suelo a Arrigui y apuñalándolo con sevicia y un considerable nivel de violencia.

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La gravedad de las lesiones quedó de manifiesto: Arrigui sufrió al menos ocho heridas con arma blanca, tres de ellas de profundidad considerable. Aunque ya fue dado de alta, médicos le dieron una incapacidad de entre siete y diez días. El profesor Torres afirmó que el impacto psicológico persiste, tanto así que evalúan sacar a Arrigui de la ciudad por temor a nuevos ataques. El docente insistió en que los agresores intentaron asestar decenas de puñaladas y enfatizó en el riesgo que enfrenta el estudiante después de lo ocurrido.

Durante la entrevista con Blu Radio, Torres responsabilizó públicamente al sindicato Sintraunal, señalando que Arrigui había denunciado previamente presuntas intimidaciones y agresiones por parte de integrantes de esa organización. El docente aseguró que semanas antes del ataque, al menos un representante de este sindicato habría agredido físicamente al joven. Sin embargo, destacó que corresponde a la Fiscalía General de la Nación analizar las pruebas bajo cadena de custodia y determinar las responsabilidades legales.

Frente a lo sucedido, la Universidad Nacional tomó varias medidas. Según declaraciones del rector José Ismael Peña y el comunicado No. 19 de la Rectoría, la institución activó protocolos de atención a las víctimas, resguardo de la información y colaboración con las autoridades judiciales. Además, la universidad reiteró la importancia de no estigmatizar a la comunidad universitaria, conformada por más de 56.000 estudiantes, profesores y trabajadores que, en palabras de Torres, buscan una “universidad en paz”. Como parte de la investigación, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones en el interior del campus horas después de la agresión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue el responsable del ataque contra Kevin Arrigui en la Universidad Nacional?

Hasta el momento, no se ha establecido legalmente la responsabilidad de los perpetradores del ataque. Aunque el profesor Diego Torres señaló públicamente al sindicato Sintraunal como posible responsable, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar, analizar las pruebas y determinar quiénes son los responsables penales del hecho.

¿Cómo ha respondido la Universidad Nacional al ataque a Kevin Arrigui?

La Universidad Nacional activó protocolos de atención a las víctimas, colaboró con las autoridades judiciales y realizó actuaciones disciplinarias internas. Además, el rector y la rectoría emitieron comunicados rechazando la violencia y garantizando el resguardo de la información y el apoyo necesario para esclarecer el caso, así como la seguridad de la comunidad académica afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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