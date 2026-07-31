Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Mantener la ciudad limpia es una tarea de todos y en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se promueve la responsabilidad ambiental con especial atención al manejo correcto de residuos posconsumo, como las baterías usadas. Estos residuos, una vez agotados, requieren procesos especiales para evitar que dañen el entorno natural o representen un riesgo para la comunidad. De acuerdo con la información difundida por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la invitación a la ciudadanía es clara: las baterías deben entregarse exclusivamente en puntos autorizados para su recolección y nunca mezclarlas con otros tipos de basura.

Sigue a PULZO en Discover

La razón de esta política radica en el impacto negativo que pueden tener las baterías si no se disponen de forma adecuada. De acuerdo con lo expuesto en la campaña de la ciudad, una correcta disposición impide que los componentes peligrosos de las baterías entren en contacto con el suelo y las fuentes de agua, previniendo así procesos de contaminación. Además, este cuidado disminuye la posibilidad de que ocurran incendios o cortocircuitos durante el almacenamiento y transporte de estos desechos, lo que protege tanto a los trabajadores encargados del manejo de residuos como a quienes habitan cerca de los lugares de acopio.

Para quienes desean contribuir de manera segura con esta tarea ambiental, 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' recomienda tres pasos esenciales. Primero, separar siempre las baterías de los residuos comunes, evitando mezclarlas con desechos reciclables, orgánicos u otros tipos. Segundo, cubrir los polos de las baterías recargables o de gran tamaño, lo cual ayuda a evitar cortocircuitos o accidentes en el trayecto hacia el punto de disposición. Y tercero, llevar siempre las baterías usadas a los puntos autorizados como contenedores especializados, campañas o programas posconsumo destinados a su manejo. Finalmente, el mensaje es contundente: no se debe arrojar baterías usadas a la basura ordinaria ni dejarlas en espacios públicos, pues hacerlo pone en riesgo tanto la salud colectiva como el equilibrio ambiental, de acuerdo con las indicaciones de la campaña.

¿Por qué es importante disponer las baterías usadas en puntos autorizados en Bogotá?

Disponer baterías usadas en los puntos autorizados evita que sustancias peligrosas contaminen el suelo y las fuentes de agua, además de prevenir accidentes como incendios y cortocircuitos. Así se protege la salud de la comunidad y el equilibrio ambiental, tal como promueve la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuáles son los pasos recomendados para desechar baterías de manera segura?

De acuerdo con las recomendaciones de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', lo primero es separar las baterías de los demás residuos. Luego, cubrir los polos de las baterías recargables o grandes para evitar accidentes. Finalmente, se deben entregar únicamente en campañas, programas o contenedores autorizados para su manejo seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z