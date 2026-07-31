Un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, fue clausurado por las autoridades distritales luego de que una inspección revelara varias irregularidades sanitarias, entre ellas el hallazgo de desechos biológicos en los ductos del establecimiento. El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento del lugar.

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La intervención fue liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, con apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá.

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De acuerdo con el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, la inspección se realizó luego de que ciudadanos reportaran la salida constante de personas del establecimiento, lo que motivó la visita de las autoridades.

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En declaraciones entregadas a Blu Radio, el funcionario explicó que, al llegar al sitio, los responsables del centro estético no permitieron el ingreso inmediato de los equipos de inspección. Según indicó, durante ese tiempo habrían intentado realizar labores de limpieza antes de que se efectuara la revisión.

“Una denuncia ciudadana nos avisa de personas saliendo de este lugar. Llegaron los equipos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la Secretaría de Salud, y en efecto no tiene letrero, no tiene papeles en regla. Logramos entrar gracias a la Policía y adentro nos encontramos todo tipo de irregularidades”, afirmó Quintero a la emisora.

Una vez ingresaron al inmueble, los funcionarios encontraron múltiples incumplimientos relacionados con las condiciones sanitarias y el funcionamiento del establecimiento.

Entre los hallazgos que más llamaron la atención estuvo la presencia de desechos biológicos en los ductos del centro estético. Además, según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, al parecer los residuos generados durante algunos procedimientos eran vertidos al sistema de alcantarillado, una situación que ahora será materia de investigación.

Las entidades competentes deberán establecer si existieron afectaciones sanitarias o ambientales derivadas del manejo de estos residuos. Como resultado del operativo, las autoridades ordenaron la suspensión temporal del establecimiento por un período de 10 días.

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De acuerdo con la administración distrital, el lugar no contaba con la documentación requerida para operar y presentaba condiciones sanitarias que justificaron su cierre preventivo mientras avanzan las investigaciones.

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que este tipo de operativos continuarán en diferentes localidades de Bogotá con el propósito de verificar que los centros estéticos y establecimientos similares cumplan con la normativa vigente, cuenten con los permisos correspondientes y garanticen condiciones adecuadas para proteger la salud de los usuarios.

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