Bogotá, Cúcuta y Guanare quedaron conectadas por una ruta que, según la Fiscalía, habría tenido un objetivo concreto: sacar de Colombia y ocultar el vehículo en el que Yulixa Consuelo Tolosa habría sido trasladada después de someterse a un procedimiento estético que terminó en tragedia.

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La nueva acusación presentada por el ente investigador reconstruye los movimientos alrededor del Chevrolet Sonic gris de placas UCQ340, vehículo que se convirtió en una de las principales piezas materiales dentro de la investigación por la desaparición y muerte de la mujer.

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Según la hipótesis de la Fiscalía, Tolosa fue sacada con vida, aunque gravemente enferma, del establecimiento Beauty Laser Estética M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde el 13 de mayo se había sometido a una lipólisis láser. Lo que ocurrió después habría desencadenado una cadena de desplazamientos que terminó cruzando la frontera con Venezuela.

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De acuerdo con la acusación corregida, otros procesados dentro del caso, entre ellos María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres, gerente y administrador del centro de estética, habrían utilizado inicialmente el Chevrolet Sonic para intentar sacar el cuerpo de Tolosa de Bogotá.

Los registros de los peajes permitieron reconstruir parte de ese recorrido. El automóvil habría sido conducido hacia Apulo y, posteriormente, la víctima habría sido abandonada en la vía que comunica con Anapoima.

El vehículo regresó después a Bogotá y posteriormente emprendió camino hacia Cúcuta, donde comenzaría una nueva etapa de la operación que ahora investiga la Fiscalía.

La acusación señala que el 15 de mayo, María Fernanda Delgado habría sido contactada para viajar hasta Cúcuta y recoger el automóvil. La misión, que aparentemente fue presentada como un simple traslado, tendría según la Fiscalía un propósito diferente: sacar del alcance de las autoridades un vehículo que podía contener evidencias fundamentales del caso.

En esta parte de la investigación aparecen Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales, ciudadanos venezolanos señalados por la Fiscalía de participar posteriormente en el traslado y ocultamiento del automóvil.

Según el documento, Sequera habría sido contactado mediante WhatsApp por Edinson Torres y María Fernanda Delgado para recoger a Hernández en Guanare, estado Portuguesa, y llevarlo hasta Cúcuta.

Hernández, por su parte, habría recibido 800.000 pesos colombianos a través de su hermana, dinero que, según su versión, le fue entregado para cubrir gastos de hotel y manutención durante el viaje. Antes de ingresar a Colombia, ambos habrían permanecido en San Antonio del Táchira y posteriormente salieron en horas de la madrugada rumbo al municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

Su destino era un conjunto residencial identificado como La Campiña. Allí, según la Fiscalía, los esperaba el Chevrolet Sonic gris en el garaje de una vivienda perteneciente a Yaneth Montagut Guerrero.

Uno de los elementos que más llama la atención dentro de la acusación son las instrucciones que, según el ente investigador, habrían recibido los encargados de movilizar el automóvil. Las autoridades encontraron conversaciones de WhatsApp que los propios procesados habrían entregado voluntariamente durante la investigación.

En esos mensajes, según la Fiscalía, se les habría indicado utilizar tapabocas y gorras, actuar rápidamente y permanecer atentos para evitar ser identificados.

De acuerdo con la versión entregada por Hernández a las autoridades, la intención era guardar el automóvil durante aproximadamente 15 días y posteriormente llevarlo hasta Venezuela.

Para la Fiscalía, estas instrucciones son relevantes porque demostrarían que el traslado no habría sido una operación rutinaria, sino una maniobra encaminada a evitar que el vehículo fuera encontrado por los investigadores. Durante el desplazamiento hacia Cúcuta ocurrió otro episodio que ahora hace parte de la reconstrucción judicial.

Hernández habría recibido una llamada de su hermano, quien le advirtió que su sobrina estaba siendo señalada por la desaparición de una persona relacionada con la clínica de su propiedad. Ante la preocupación, Hernández habría contactado a María Fernanda Delgado para preguntarle qué estaba ocurriendo y pedirle que no lo involucrara en problemas. La Fiscalía considera este momento especialmente importante.

Según el ente acusador, la conversación habría permitido que Hernández conociera la gravedad de la situación mientras todavía estaba en camino para recoger el vehículo. Para los investigadores, tanto él como Sequera habrían sabido entonces que el automóvil estaba relacionado con la desaparición de una persona y que el caso ya era ampliamente conocido. A pesar de esa advertencia, el viaje habría continuado.

El carro que podía convertirse en una pieza clave del caso

La intervención de las autoridades terminó frustrando el supuesto plan de sacar el vehículo del país. Pero, además, el automóvil ya había dejado rastros que ahora hacen parte de la investigación.

Según la acusación de la Fiscalía, dentro del Chevrolet Sonic fueron encontrados fragmentos de cabello humano, huellas dactilares, recibos y una memoria USB, elementos que deberán ser analizados dentro del proceso.

Para el ente investigador, estos elementos pueden ayudar a reconstruir el traslado de Yulixa Tolosa y establecer qué ocurrió después de que salió del centro de estética.

Por eso, la Fiscalía sostiene que sacar el vehículo del alcance de las autoridades habría significado eliminar o dificultar el acceso a una de las principales evidencias físicas del caso.

Un punto clave de la acusación es que la Fiscalía no atribuye a Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales la desaparición forzada ni el homicidio agravado de Yulixa Tolosa. Su presunta responsabilidad estaría relacionada con hechos posteriores.

El ente acusador los señala como presuntos coautores de los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

(Vea también: Fiscalía revela red de encubrimiento tras la muerte de Yulixa Toloza en clínica ilegal de Bogotá y detalla el papel clave de un vehículo en la investigación)

En otras palabras, la hipótesis de la Fiscalía apunta a que su participación habría comenzado después de los hechos principales, cuando presuntamente fueron llamados para ayudar a ocultar y sacar del país el vehículo que podía contener pruebas fundamentales.

Ahora, la justicia deberá determinar si las pruebas recopiladas permiten demostrar esa hipótesis y cuál fue realmente el papel que desempeñó cada uno dentro de esta ruta que comenzó en Bogotá, pasó por Cúcuta y tuvo como destino final Venezuela.

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