Las autoridades de Panamá capturaron a Andrés Felipe Arias, conocido con el alias de ‘Chino Arias’, quien es señalado de participar en el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante Pipe Calderón. La detención se produjo luego de más de un año de búsqueda internacional por parte de las autoridades colombianas.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo fue adelantado por la Policía panameña en coordinación con Interpol y la Dijín de Colombia.

Aunque la captura ya fue confirmada, las autoridades colombianas aún no entregan detalles sobre el procedimiento que seguirá el sospechoso, quien permanece a la espera de que se defina si será extraditado o deportado para responder ante la justicia colombiana.

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El crimen ocurrió el 8 de mayo de 2025 en el parqueadero del Mall del Este, ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín. Según la investigación, María del Pilar Zea había llegado al lugar para sostener un encuentro con Arias, mientras estaba acompañada por su pareja sentimental.

Sin embargo, quién la acompañaba salió a comprar unas bebidas y, cuando regresó, encontró a la mujer gravemente herida dentro de la camioneta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

Desde los primeros avances del caso, ‘Chino Arias’ fue identificado como el principal sospechoso del homicidio. Las pesquisas indican que, después del ataque, abandonó Colombia y permaneció prófugo hasta que fue ubicado en territorio panameño, donde finalmente fue detenido por las autoridades.

El asesinato despertó gran atención pública no solo por el vínculo de la víctima con el artista Pipe Calderón, sino también por los antecedentes judiciales que rodeaban a María del Pilar Zea Cobo.

Diversos reportes la mencionaban como una persona que habría colaborado con la DEA y que figuraba en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, circunstancias que también forman parte del contexto analizado por las autoridades durante la investigación.

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