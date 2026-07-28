El actor Mauricio Mejía, reconocido por sus papeles en producciones como ‘Chepe Fortuna’ y ‘El cartel de los sapos’, sorprendió al revelar que actualmente trabaja atendiendo un local de tecnología en Medellín. El artista decidió alejarse temporalmente de los sets de grabación para enfocarse en nuevos proyectos personales y familiares, una decisión que, asegura, lo llena de orgullo mientras espera una propuesta que lo motive a volver a la actuación.

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Durante más de dos décadas, Mauricio Mejía participó en algunas de las producciones más vistas de la televisión colombiana. Cabe recordar que el actor interpretó a Pipe Daza en ‘Chepe Fortuna’ y su carrera también incluye títulos como ‘Rigo’ y ‘La viuda negra’, lo que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla nacional.

¿Por qué Mauricio Mejía dejó la actuación?

Hace cerca de tres años y medio el actor optó por hacer una pausa en su carrera para explorar otras oportunidades de negocio. En entrevista con La Red, explicó que la idea surgió después de conversar con su familia sobre nuevos caminos laborales y apostarle al emprendimiento.

En ese espacio, Mauricio Mejía explicó cómo empezó esta nueva etapa: “Empezamos a evaluar qué más nos ponemos a hacer, entonces lo primero que hice fue montar una marca de ropa que tengo con mi esposa y nos ha ido muy bien. Me asocié con un gran amigo que él ha estado desde Bogotá con el tema de la tecnología y desde ese momento pues estoy aquí”, relató el actor, dejando claro que el cambio fue una decisión meditada y no una consecuencia de la falta de oportunidades en la televisión.

Actualmente, el artista participa de manera activa en el funcionamiento del establecimiento comercial. Lejos de limitarse a ser inversionista, se involucra en las tareas del negocio y comparte con quienes llegan al lugar. Así lo contó durante la misma entrevista: “Hago parte del equipo de trabajo, atiendo gente, hago ventas, estoy pendiente de todo y pues bueno, aquí me tomo fotos con todo el mundo, todos los días a todas horas”, afirmó.

Aunque hoy su rutina es muy distinta a la de los estudios de televisión, Mauricio Mejía no cierra la puerta a regresar a la actuación. Por ahora, asegura sentirse satisfecho con sus emprendimientos y con esta nueva faceta, mientras espera un proyecto que despierte nuevamente su interés por volver a las cámaras.

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