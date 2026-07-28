La presentación del imitador de Ricardo Arjona en ‘Yo me llamo’ quedó marcada por un nuevo intercambio entre Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni. El personaje aprovechó la interpretación de ‘Señora de las cuatro décadas’ para lanzar una broma sobre la edad de la jurado, quien no dudó en responderle frente a todos.

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Mientras sonaba la reconocida canción del artista guatemalteco, Aurelio cambió la letra y empezó a cantar: “Señora de las nueve décadas”, desatando las risas en el teatro.

Amparo, sin perder la compostura, le contestó con un mensaje en el que dejó claro que el paso de los años no representa un problema para ella.

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“Pero es que yo puedo tener siete décadas, ocho décadas, pero que tú insistas en la pendejada, pues tampoco. O sea, yo sé cómo soy, cómo estoy, cómo me veo, qué hago, qué he aprendido en la vida, la sabiduría de la vida”, respondió.

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Elder Dayán salió en defensa de Amparo Grisales durante la discusión

El comentario de Aurelio también provocó la reacción de Elder Dayán, quien intervino para defender a su compañera de jurado.

“Respeta a la señora, por favor”, le dijo el cantante vallenato.

Aurelio no se quedó callado y respondió con humor.

“¿Qué le pasa, hermanito?… ¿Vamos pa’ fuera?”.

Dayán siguió el juego y contestó:

“Cuando quiera”.

El intercambio terminó entre risas, aunque Aurelio insistió una vez más con la broma y volvió a llamarla “señora de las nueve décadas”.

Lejos de molestarse, Amparo cerró la discusión con otra reflexión.

“¿Señora de las cuántas décadas? Yo no tengo problemas, mi amor, con eso, porque yo sé cómo las he vivido, espectacular. Y lo que falta”.

Imitador de Ricardo Arjona recibió el sí del jurado y pasó a la siguiente ronda

Después del divertido momento, el protagonista volvió a ser el imitador de Ricardo Arjona, quien recibió comentarios divididos por parte del jurado.

Elder Dayán destacó el parecido físico y parte de la interpretación, aunque le señaló problemas de afinación.

“A mí sí se me parece. Físicamente manejó muy bien los graves. Te estabas perdiendo al llegar al coro algunos temas de desafinación, hermano, pero todos somos desafinados”.

El concursante explicó que nunca ha tomado clases de canto y confesó que uno de sus mayores deseos era ingresar a la escuela de ‘Yo me llamo’.

“Lo que pasa es que yo en mi vida he tomado clases de canto. Entonces el anhelo, aparte de cantarle a la señora de las cuatro décadas más cotizada de Colombia, es llegar a la escuela de ‘Yo me llamo’“.

La frase desató otra pulla de Aurelio. “Para mí no se llama por lambón. No, no se llama”.

Sin embargo, Amparo Grisales consideró que el participante sí tenía las condiciones para continuar.

“Sí te me parecías, por momentos se iba el color de la voz. Me parece que tienes mucho potencial, me parece que lo puedes hacer bien si sigues estudiándolo. Hoy sí te llamas”.

César Escola coincidió en que todavía le falta trabajo para consolidar el personaje, aunque respaldó su continuidad. “Si habláramos de porcentajes, estás en un 60 %. Le falta mucho a Arjona”.

Finalmente, el imitador obtuvo el voto favorable del jurado y avanzó a la siguiente etapa de la competencia.

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