Este martes ‘Yo me llamo’ continúa con su sexto capítulo y una nueva jornada de audiciones, en la que varios imitadores buscarán convencer al exigente jurado para mantenerse en competencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Elder Dayán no aguantó y tuvo inesperada reacción con imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’)

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán volverán a evaluar a los participantes, quienes intentarán demostrar que tienen el parecido físico, vocal y artístico suficiente para ganarse un lugar en el programa de Caracol Televisión.

El adelanto del episodio muestra que una de las presentaciones dividirá la opinión de los jurados. Mientras uno de ellos considera que el imitador tiene aspectos por mejorar, otro reconoce algunos elementos positivos de la interpretación.

Lee También

Las diferencias de criterio anticipan una evaluación bastante discutida durante el programa.

Siga aquí el MINUTO A MINUTO del capítulo 6 de ‘Yo me llamo’.

¿A qué hora ver ‘Yo me llamo’ hoy?

El ‘reality’ de imitación de Caracol Televisión se emite de lunes a viernes a partir de las 8:00 de la noche, inmediatamente después de la emisión central de Noticias Caracol.

En Pulzo encontrará el minuto a minuto del capítulo 6 con las presentaciones, las decisiones del jurado y los momentos más destacados del programa, conforme avance la emisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.