La undécima temporada de ‘Yo me llamo’ continúa este viernes 24 de julio con un nuevo desfile de imitadores que buscarán convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni, quienes siguen en la búsqueda del doble perfecto.
(Vea también: “¿Por qué haces esto?”: Amparo Grisales frenó a supuesto imitador de Karol G en ‘Yo me llamo’)
Tras un arranque que lideró el rating de la televisión colombiana y dejó historias que emocionaron al jurado y a los televidentes, el programa de Caracol Televisión promete otra noche de presentaciones, devoluciones contundentes y momentos que darán de qué hablar.
En Pulzo le contamos EN VIVO todo lo que ocurra durante el capítulo.
EN VIVO, capítulo 4 de ‘Yo me llamo’
Miguel Bosé llegó al templo de la imitación, pero no dio el color
‘Morena mía’ no sonó para nada bien. “Me dormí”, le dijo Amparo
9:10 p.m2026-07-24T21:10:51-05:00 ID: lzbmt
‘Sanka’ llegó al ritmo de Ryan Castro
Podría funcionar, dice Escola; Amparo le pide que se produzca más y Elder le dio su aval… Sí se llama
9:06 p.m2026-07-24T21:06:37-05:00 ID: terzp
Aria Vega trató de cantar ‘Chévere’
Pero no le salió nada bacano… Definitivamente no se llama
9:01 p.m2026-07-24T21:01:36-05:00 ID: hgsyo
Otro ‘Potrillo’ al escenario
Un nuevo Alejandro Fernández cantó ‘Como quien pierde una estrella’ y seguro va a pasar
8:50 p.m2026-07-24T20:50:56-05:00 ID: nchcg
‘Ivy Queen’ llegó con fuerza, pero como que se cayó
No pasó… Desafinó mucho en su presentación
8:48 p.m2026-07-24T20:48:38-05:00 ID: xzotg
‘Felipe Peláez’ apareció con ‘Mi celosa hermosa’
Y pasó… Claro que pasó
8:45 p.m2026-07-24T20:45:04-05:00 ID: zlktf
Otra supuesta Karol G llegó a decepcionar en escena
‘Si antes te hubiera conocido’, tampoco hubieras pasado.
8:41 p.m2026-07-24T20:41:06-05:00 ID: tapjk
Manuel Medrano, a escena
‘Bajo el agua’ sonó muy bien en ‘Yo me llamo’. Sin embargo, no pasó
8:39 p.m2026-07-24T20:39:03-05:00 ID: jzgsj
Nooooo… Ese Ferxxxo no anda en ‘Mercho’
Definitivamente no se llama. Decepcionó duro
8:31 p.m2026-07-24T20:31:59-05:00 ID: snhen
‘Frankie Ruiz’ apareció en el escena
¿’La rueda’ lo pondrá a rodar en el ‘reality’?
8:30 p.m2026-07-24T20:30:27-05:00 ID: bfsrt
Rocío Durcal se montó a la tarima…
‘Vestida de blanco’ sonó durísimo y parece que convenció
8:28 p.m2026-07-24T20:28:19-05:00 ID: thtih
‘Kaleth Morales’ no convenció
Desafortunadamente no fue una buena imitación.
8:16 p.m2026-07-24T20:16:03-05:00 ID: ydvxj
Parece que ‘Paulina’ no será la chica dorada
Ni a Amparo ni a Escola les gustó. No se llama
8:14 p.m2026-07-24T20:14:13-05:00 ID: hlnei
La imitadora de Paulina Rubia está en escena
Llegó con ‘El último adiós’; ojalá no sea premonitorio.
8:11 p.m2026-07-24T20:11:20-05:00 ID: nvofq
‘Christian Nodal’ llegó al templo de la imitación
Cantó muy bien, pero ‘Probablemente’ se va a ir pronto. No se llama
8:08 p.m2026-07-24T20:08:22-05:00 ID: fusxh
A Aurelio no le gustó ‘Jessi Uribe’
Para el lobo, está “culiseco”
8:06 p.m2026-07-24T20:06:14-05:00 ID: lafae
Jessi Uribe le echó lo perros a Amparito
Y como que le funcionó
8:04 p.m2026-07-24T20:04:15-05:00 ID: ffvbw
Comezó la noche en el templo de la imitación
Con un Alejandro Fernández que nada de nada…
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