Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Jul 24, 2026 - 9:16 pm

La undécima temporada de ‘Yo me llamo’ continúa este viernes 24 de julio con un nuevo desfile de imitadores que buscarán convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni, quienes siguen en la búsqueda del doble perfecto.

(Vea también: “¿Por qué haces esto?”: Amparo Grisales frenó a supuesto imitador de Karol G en ‘Yo me llamo’)

Tras un arranque que lideró el rating de la televisión colombiana y dejó historias que emocionaron al jurado y a los televidentes, el programa de Caracol Televisión promete otra noche de presentaciones, devoluciones contundentes y momentos que darán de qué hablar.

Lee También

En Pulzo le contamos EN VIVO todo lo que ocurra durante el capítulo.

EN VIVO, capítulo 4 de ‘Yo me llamo’

 

9:15 p.m ID: ygeon

Miguel Bosé llegó al templo de la imitación, pero no dio el color

‘Morena mía’ no sonó para nada bien. “Me dormí”, le dijo Amparo

 

9:10 p.m ID: lzbmt

‘Sanka’ llegó al ritmo de Ryan Castro

Podría funcionar, dice Escola; Amparo le pide que se produzca más y Elder le dio su aval… Sí se llama

 

9:06 p.m ID: terzp

Aria Vega trató de cantar ‘Chévere’

Pero no le salió nada bacano… Definitivamente no se llama

 

9:01 p.m ID: hgsyo

Otro ‘Potrillo’ al escenario

Un nuevo Alejandro Fernández cantó ‘Como quien pierde una estrella’ y seguro va a pasar

 

8:50 p.m ID: nchcg

‘Ivy Queen’ llegó con fuerza, pero como que se cayó

No pasó… Desafinó mucho en su presentación

 

8:48 p.m ID: xzotg

‘Felipe Peláez’ apareció con ‘Mi celosa hermosa’

Y pasó… Claro que pasó

 

8:45 p.m ID: zlktf

Otra supuesta Karol G llegó a decepcionar en escena

‘Si antes te hubiera conocido’, tampoco hubieras pasado.

 

8:41 p.m ID: tapjk

Manuel Medrano, a escena

‘Bajo el agua’ sonó muy bien en ‘Yo me llamo’. Sin embargo, no pasó

 

8:39 p.m ID: jzgsj

Nooooo… Ese Ferxxxo no anda en ‘Mercho’

Definitivamente no se llama. Decepcionó duro

 

8:31 p.m ID: snhen

‘Frankie Ruiz’ apareció en el escena

¿’La rueda’ lo pondrá a rodar en el ‘reality’?

 

8:30 p.m ID: bfsrt

Rocío Durcal se montó a la tarima…

‘Vestida de blanco’ sonó durísimo y parece que convenció

 

8:28 p.m ID: thtih

‘Kaleth Morales’ no convenció

Desafortunadamente no fue una buena imitación.

 

8:16 p.m ID: ydvxj

Parece que ‘Paulina’ no será la chica dorada

Ni a Amparo ni a Escola les gustó. No se llama

 

8:14 p.m ID: hlnei

La imitadora de Paulina Rubia está en escena

Llegó con ‘El último adiós’; ojalá no sea premonitorio.

 

8:11 p.m ID: nvofq

‘Christian Nodal’ llegó al templo de la imitación

Cantó muy bien, pero ‘Probablemente’ se va a ir pronto. No se llama

 

8:08 p.m ID: fusxh

A Aurelio no le gustó ‘Jessi Uribe’

Para el lobo, está “culiseco”

 

8:06 p.m ID: lafae

Jessi Uribe le echó lo perros a Amparito

Y como que le funcionó

 

8:04 p.m ID: ffvbw

Comezó la noche en el templo de la imitación

Con un Alejandro Fernández que nada de nada…

 

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.

LO ÚLTIMO