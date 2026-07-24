Noticias Caracol tuvo una fecha especial este 24 de julio para despedir a uno de sus periodistas más importantes y de mayor recorrido. Se trata de Alberto Medina, quien estuvo cerca de dos décadas en el canal y fue subdirector del noticiero durante varios años hasta el final de su carrera allí.

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Durante la mañana de la emisión de este viernes se hizo la despedida y el homenaje a una trayectoria de 40 años en el periodismo, en el cual destacó varios libros y documentales. Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, fue el encargado de despedirlo con los honores, incluso recordando anécdotas que destacaban la resiliencia de Medina para enfrentar las adversidades.

“Una época difícil y yo hasta llevaba a los muchachitos, los soltaba en la mesa de redacción y se paseaban por toda la mesa. Ahí aprovechaba yo para ofrecer el producto”.

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Y como no podía faltar, en Caracol le mostraron los mensajes de sus hijos por los que luchó para sacar adelante y a día de hoy son todos profesionales y con sus vidas encaminadas. Los cuatro destacaron a su padre como un ejemplo para la vida, un apoyo incondicional y un motor para sus carreras.

Además, lo recordaron con la histórica frase del icónico periodista Ryszard Kapuscinski:

“Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona”

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Esto dejó con lágrimas en los ojos a Alberto Medina, quien recordó el cariño que tiene por su familia. Eso sí, sus hermanos destacaron lo positivo del punto final de su carrera y es que lo verán con más tiempo para que escriba más libros.

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