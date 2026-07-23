‘Spider-Man: Brand New Day’, la cuarta película de Tom Holland como el personaje de Marvel, se estrena el jueves 29 de julio en todas las salas de Cinemark de Colombia, un día antes que en Estados Unidos.

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Dirigida por Destin Daniel Cretton, llega precedida por la mejor preventa de primer día registrada en el mercado estadounidense en cinco años. En el país, la preventa ya está habilitada.

‘Spider-Man: Brand New Day’: de qué trata

La historia de ‘Spider-Man: Brand New Day’ arranca donde quedó ‘No Way Home’, la recordada película de 2021, pues luego del hechizo del Doctor Strange, el mundo entero olvidó la existencia de Peter Parker.

Cuatro años después, él protege anónimamente la ciudad de Nueva York como Spider-Man e investiga una nueva y poderosa amenaza, mientras sus superpoderes experimentan una evolución sorprendente y potencialmente peligrosa.

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El título no es casual: remite a la polémica saga de cómics de 2008 que reinició el statu quo del personaje, publicada después de One More Day, en la que la identidad secreta de Spider-Man es olvidada por todos.

Después de años de multiversos y amenazas de escala planetaria, la apuesta con el nuevo Spider-man es justamente la contraria: volver a lo básico que se tiene sobre el desarrollo de este personaje.

Los productores querían que el Peter Parker de Holland fuera por primera vez un ‘Spider-Man de verdad’, solo y enfrentando el crimen callejero de Nueva York. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lo resumió en el contraste entre el crimen a nivel de calle y los eventos que amenazan con acabar el mundo.

De ahí la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, el Punisher: Feige recordó que el personaje debutó precisamente en una portada de Spider-Man, en The Amazing Spider-Man #129, de febrero de 1974. Holland, por su parte, la describió ante la industria en CinemaCon como un nuevo comienzo tras el desenlace de la película anterior.

¿Por qué los fanáticos quieren ver Spider-man en su estreno?

Hay tres razones muy concretas para que los fanáticos de Spider-Man quieran ver la película el primer fin de semana del estreno:

La primera, el antecedente: las tres películas anteriores fueron éxitos rotundos en taquilla —Homecoming recaudó 880 millones de dólares, Far From Home 1.130 millones y No Way Home 1.900 millones a nivel global—.

La segunda, los números que ya está marcando: Brand New Day registró la mejor preventa de primer día en Estados Unidos en cinco años, desde No Way Home, con una recaudación estimada de 78 millones de dólares, y se proyecta que su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá alcance entre 180 y 190 millones.

La tercera, y quizá la más poderosa, es el factor spoiler. En una franquicia acostumbrada a los cameos sorpresa y los giros que se filtran en redes a las horas, llegar el día del estreno se ha convertido en parte del ritual para el fandom.

Tom Holland repite como Peter Parker / Spider-Man, acompañado por Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds). Se suman Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Michael Mando retomando a Mac Gargan / Escorpión —al que interpretó en Homecoming—, Sadie Sink en un papel aún no revelado oficialmente, además de Tramell Tillman, Marvin Jones III (Tombstone) y Liza Colón-Zayas.

Detrás de cámara está Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. El guion es de Chris McKenna y Erik Sommers, y la producción corre por cuenta de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor, con Marvel Studios, Columbia Pictures y Pascal Pictures, y distribución de Sony Pictures. La música es de Michael Giacchino y la fotografía de Brett Pawlak.

El rodaje se extendió entre agosto y diciembre de 2025, con locaciones reales en Glasgow (Escocia) y varios puntos de Inglaterra, además de trabajo de estudio en Pinewood Studios. El propio Holland celebró volver a filmar en exteriores, algo que no fue posible en No Way Home por las restricciones sanitarias de la pandemia.

¿Cómo ver Spider-man en Colombia?

Cinemark Colombia proyectará ‘Spider-Man: Brand New Day’ en salas 3D y en sus formatos premium, pensados para títulos de esta escala. El 3D, disponible en todos los teatros a nivel nacional, añade profundidad a las secuencias de acrobacias entre edificios que definen al personaje.

La Pantalla Gigante XD (Extreme Digital Cinema) despliega la acción en una pantalla de cuatro pisos de altura, con un sonido nítido y envolvente. Y las sillas con movimiento D-BOX se sincronizan con lo que ocurre en pantalla, de modo que cada salto y cada caída se sienten desde la butaca.

A esas experiencias se suma la Sala Premier, con sillas reclinables, servicio a la sala y una carta de comidas y bebidas tipo gourmet para quienes quieran convertir la función en un plan completo. La disponibilidad de formatos varía según el teatro.

Así mismo, Cinemark también pensó en quienes buscan mejores precios. Las membresías Cine Club son su mayor beneficio para el público frecuente: Cine Club Pro entrega cada mes dos boletas de regalo, válidas en 2D, 3D y Pantalla Gigante XD, además de descuentos exclusivos en boletería y confitería durante todo el año. A ello se suman los días inteligentes: martes y miércoles con descuento en la boletería en los teatros Cinemark de todo el país.

Como parte del lanzamiento, Cinemark pondrá a la venta un vaso coleccionable de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el cual se venderá exclusivamente en cinemark.com.co y en la app oficial de la cadena. Los socios Cine Club podrán reservarlo desde ya y reclamarlo a partir del 29 de julio.

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