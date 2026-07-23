Los fanáticos del rock en español tienen una cita imperdible en Bogotá. La legendaria banda argentina Vilma Palma e Vampiros volverá a la capital colombiana con un formato especial que promete una experiencia mucho más cercana con su público.

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El concierto, denominado ‘Vilma Palma Íntimo’, se hará el próximo viernes 31 de julio de 2026 en la Casa Aguapanelas, ubicada dentro del Centro de Eventos Autopista Norte, donde los asistentes podrán disfrutar de una noche cargada de nostalgia y de los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

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Un recorrido por los clásicos de Vilma Palma e Vampiros

La agrupación, nacida en Rosario, Argentina, y liderada desde 1991 por su emblemático vocalista Mario “Pájaro” Gómez, se consolidó como una de las bandas más representativas del rock en español en Latinoamérica gracias a canciones que siguen vigentes décadas después de su lanzamiento.

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En esta presentación, el público podrá cantar algunos de sus temas más recordados, entre ellos ‘la Pachanga’, ‘Auto rojo’, ‘Bye bye’ y ‘Me haces falta’, éxitos que hicieron de la banda un referente de la música de los años noventa.

A diferencia de sus conciertos tradicionales, esta edición apostará por un formato más íntimo, pensado para acercar a los asistentes a la esencia musical del grupo y generar una experiencia más especial.

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Horarios del concierto de Vilma Palma e Vampiros en Bogotá

La organización informó que el evento se llevará a cabo el viernes 31 de julio de 2026 en la Casa Aguapanelas del Centro de Eventos Autopista Norte, en Bogotá, uno de los lugares más icónicos de fiestas y conciertos de la ciudad.

Apertura de puertas: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Inicio del concierto: 8:00 p. m.

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¿Dónde comprar las entradas para Vilma Palma en Bogotá?

Las entradas para ‘Vilma Palma Íntimo’ ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de TuBoleta.com

Se espera una alta asistencia de seguidores de la agrupación, por lo que la organización recomienda comprar las boletas con anticipación para asegurar un lugar en esta presentación especial.

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