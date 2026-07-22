Bogotá inició oficialmente la cuenta regresiva para Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026. El próximo sábado 25 de julio, entre la 1:00 p. m. y las 9:00 p. m., la Plaza de Bolívar recibirá la quinta edición del encuentro de música electrónica con entrada libre más grande del país.

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Miles de personas podrán disfrutar de una jornada que reunirá música, emprendimiento, bienestar y cultura ciudadana en una apuesta que sigue fortaleciendo el centro de Bogotá como un escenario de encuentro alrededor de la cultura.

Monumentum es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y su estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta, y en esta edición continúa fortaleciendo una amplia red de aliados que refleja el crecimiento de la escena electrónica en la ciudad.

El evento cuenta con Páramo Presenta como aliado estratégico; con Gate Club, Kaputt Club, Octava, Radio Berlín y VideoClub como clubes aliados; y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Clúster DJ de Asobares, DNA Music, Mad Skills Academy y Pelado B. Esta articulación reúne a entidades públicas, organizaciones y actores del sector alrededor de una apuesta conjunta por el fortalecimiento de la cultura, la creatividad y la economía de la ciudad.

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La edición 2026 llega, además, con un hito para Bogotá. La aprobación del proyecto de acuerdo que institucionaliza Monumentum: Bogotá Distrito Rave consolida esta iniciativa como una política pública orientada a fortalecer la música electrónica, impulsar las industrias culturales y creativas, promover el turismo cultural y generar espacios seguros, incluyentes y de convivencia.

En sus cuatro ediciones anteriores, Monumentum ha convocado cerca de 42.000 asistentes y ha presentado a más de 25 artistas, consolidándose como el encuentro de música electrónica con entrada libre más grande del país. En su quinta edición, amplía su propuesta cultural con nuevos espacios para la economía local, el bienestar y la apropiación del espacio público.

Como parte de la programación, Monumentum 2026 contará con una zona de emprendimientos desarrollada junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Hecho en Bogotá, y en articulación con la FUGA.

Para esta edición se realizó un proceso de curaduría que seleccionó 20 emprendimientos locales, con una oferta que reúne propuestas gastronómicas, bebidas, accesorios, moda y diseño.

Este espacio busca fortalecer la economía local, visibilizar el talento bogotano y generar nuevas oportunidades de circulación para los emprendedores de la ciudad.

Uno de los componentes centrales de Monumentum seguirá siendo la Fiesta Segura, una estrategia desarrollada en articulación con diferentes entidades distritales para promover el bienestar de quienes asistan al evento. La jornada contará con un punto de atención especializado para mujeres liderado por profesionales de la Secretaría Distrital de la Mujer, zonas de recuperación, personal médico, orientación en reducción de riesgos, acceso permanente al mínimo vital de agua gracias a un aliado de bienestar y espacios adecuados para personas con movilidad reducida.

El ingreso al evento iniciará a la 1:00 p. m., con entrada libre hasta completar aforo para mayores de edad. Para facilitar el acceso, la organización recomienda llegar con anticipación, movilizarse en transporte público, usar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratado y atender las indicaciones del personal logístico durante toda la jornada.

Para garantizar una experiencia segura para todas las personas asistentes, no estará permitido el ingreso de alimentos y bebidas, envases de vidrio o latas, bicicletas, patinetas, drones, cámaras profesionales sin acreditación, sombrillas, carpas, instrumentos musicales, camisetas o banderas alusivas a equipos de fútbol, armas o cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad. Tampoco estará permitido el ingreso de mascotas.

Con esta quinta edición, la FUGA, a través de Bronx Distrito Creativo Presenta, reafirma el compromiso de la Administración Distrital con el fortalecimiento del centro de la ciudad como un espacio para la creación, el encuentro ciudadano y la circulación cultural.

Además de la jornada principal en la Plaza de Bolívar, Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 revelará próximamente los detalles de su gran experiencia académica, una apuesta que abrirá nuevos espacios de formación e intercambio alrededor de la profesionalización y sostenibilidad de proyectos artísticos; las industrias culturales, la economía creativa y las oportunidades para el talento; la construcción de marca y audiencias; la cultura electrónica y sus expresiones creativas; así como la innovación, la tecnología y la producción de experiencias, consolidando este encuentro como una plataforma que trasciende el escenario y aporta al fortalecimiento integral del ecosistema cultural y creativo de Bogotá.

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