En medio de los anuncios en Colombia durante las últimas semanas, hay uno que pone a celebrar a miles de conductores en la capital del país por el impacto que se proyecta para el segundo semestre de 2026.

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Orlando Molano, director del IDU, ofreció detalles en Caracol Radio sobre el avance de las obras del nuevo puente vehicular de Venecia, sur de la capital, al tiempo que ofreció fechas definidas para abrir paso vehicular en diferentes puntos.

“Como ustedes ven los puentes cuando llegamos estaban en el 12 %, ya los llevamos en el 96 % [de construcción]. La noticia es que de acá a final de este mes [julio] tenemos que habilitar la paralela para descongestionar todo el tráfico que está pasando por Venecia”, indicó.

De hecho, explicó que todo este camino es parte de una solicitud del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para darle celeridad a uno de los espacios claves para los capitalinos.

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“Lo que ha pedido el señor alcalde es que vayamos habilitando en la medida que se van terminando y ya estamos en 96 %, así que nosotros esperamos que a final de agosto tengamos habilitado un tramo para el paso de los vehículos, pase parte de Transmilenio y para tener conexión con la avenida 68 por el ramal hacia el norte”, aseguró.

En esa misma línea, puso sobre la mesa los meses previstos en los que se espera que el tránsito en la capital colombiana tenga un punto de giro importante en el remate de este año.

“Entre octubre y noviembre, aunque estos puentes estaban para diciembre, lo que ha pedido el alcalde es que aceleremos, esperamos tener el ramal desde el norte hacia Bosa y Ciudad Bolívar”, aseveró.

El funcionario advirtió que el nuevo puente de Venecia beneficiará a más de 1’300.000 personas en la movilidad capitalina, con un punto de conexión en Venecia que se catapulta como un alivio para el tráfico en la ciudad.

“Recuerde que esto no es solo para la localidad sino para todas las personas que vienen desde la avenida 68, por la carrera 30 y los que usan este corredor de la Autopista Sur. Así que vamos a correr y estamos corriendo desde el día 1”, remarcó.

Si bien resaltó la forma en la que se obtuvo un avance notable en la obra que es clave para los conductores, también reconoció los retos que vienen a futuro por los temas pendientes para ejecutarse.

“Este tramo era de los más atrasados porque estaba debajo del 40 % y cuando llegamos debía estar en el 80 %, pero ya los puentes están en el 96 %, pero tenemos que seguir trabajando con la ampliación de la autopista Sur nos toca llevarla en un carril hacia el norte, así que eso se nos va a demorar el año entrante y vamos a seguir trabajando”, concluyó.

Este es el video de la entrevista:

#Bogotá | En un 96,71 % avanzan las obras de nuevo puente vehicular de Venecia, sur de la capital. Entre octubre y noviembre se habilitarían algunos tramos de la obra y en diciembre estaría completamente listo. Así lo explicó Orlando Molano (@OrlandoMolanoP), director del IDU 🧵… pic.twitter.com/071zJDHDkV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 21, 2026

¿Dónde está el nuevo puente vehicular de Venecia, en Bogotá?

El nuevo puente vehicular de Venecia está ubicado en el sur de Bogotá, en la intersección de la avenida carrera 68 con la Autopista Sur. Esa es la zona donde se reemplazó el antiguo puente curvo de Venecia.

La obra hace parte del Grupo 1 de la troncal de la avenida 68, un corredor que conectará mejor el occidente y el sur de la ciudad. También se integra con la infraestructura alimentadora de la Primera Línea del Metro.

En la práctica, el puente queda en el sector conocido como Venecia, sobre la Autopista Sur. Desde allí se distribuye el tráfico hacia la carrera 68 y hacia los nuevos carriles del sistema de transporte masivo.

La construcción del antiguo puente fue necesaria para levantar una estructura más amplia y funcional. El proyecto contempla un puente para tráfico mixto y otro con carriles exclusivos para TransMilenio.

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