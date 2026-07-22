Por: El Espectador

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Los momentos de zozobra y miedo que vivió una familia en la vía Chipaque (Cundinamarca) terminaron con la captura de tres sujetos, quienes fueron identificados por las víctimas como los presuntos responsables del robo, extorsión y secuestro express.

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El hecho se registró en las últimas horas, mientras la familia regresaba de viaje. Según las autoridades, el vehículo sufrió una falla en un neumático, lo que obligó al conductor a estacionar a un lado de la vía para realizar el cambio de llanta. Lo que no sabían era que todo había sido causado. Tres hombres aparecieron a bordo de motocicletas y los retuvieron por varias horas.

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Bajo amenazas con armas, golpearon a la familia y los obligaron a entregar dinero, tarjetas bancarias, celulares y demás pertenencias de valor. Por si no fuera poco, utilizaron los teléfonos para comunicarse con conocidos de las víctimas y extorsionarlos. Las víctimas fueron finalmente liberadas en el sector de El Boquerón, Usme.

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Así se logró la captura

Tras abandonar a la familia en la localidad de Usme, los asaltantes huyeron a bordo de la camioneta y dos motocicletas. Sin embargo, la denuncia permitió a las autoridades desplegar sus unidades para iniciar una persecución.

Fue así como en los sectores de Los Soches y El Boquerón, los uniformados identificaron el vehículo hurtado y a dos hombres que se movilizaban en motos de manera sospechosa.

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Las víctimas lograron su plena identificación y los delincuentes quedaron bajo disposición de la Fiscalía y serán judicializados por los delitos de secuestro y hurto.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 11 de julio, se han registrado 1.482 hurtos a automotores en la ciudad, una reducción del 14 % respecto a las denuncias del mismo periodo del año pasado.

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