Por: Federación Nacional de Departamentos

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Del 25 de julio al 5 de agosto la música de Caldas vuelve a cruzar fronteras. Tras conquistar importantes escenarios nacionales, la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas se prepara para asumir el mayor reto de su historia: representar a Colombia en el World Music Contest (WMC) de Kerkrade, Países Bajos, el campeonato mundial más prestigioso para bandas sinfónicas. Allí competirá junto a 19 de las mejores agrupaciones del mundo, llevando el talento, la disciplina y el proceso formativo de cientos de jóvenes caldenses a uno de los escenarios musicales más exigentes del planeta.

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Más que un viaje internacional, esta participación refleja el impacto de una política pública que ha convertido a la música en una herramienta de transformación social. La Banda Sinfónica Juvenil hace parte del Programa Departamental de Bandas de la Gobernación de Caldas, una iniciativa que beneficia a cerca de 18.000 niños y jóvenes en 82 agrupaciones del departamento, consolidándose como una de las apuestas culturales y educativas más exitosas del país. Hoy, Caldas no solo lleva una banda al mundial: presenta al mundo un modelo que demuestra cómo la educación, el arte y la cultura pueden cambiar vidas y proyectar el talento colombiano al más alto nivel.

La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas «Hernán Bedoya Serna», insignia del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música de la Secretaría de Educación de Caldas, se coronó gran campeona del XXXVI Concurso Nacional de Música Inédita para Bandas «Luis Mario Lopeda», realizado en San Pedro, Valle del Cauca.

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La delegación caldense fue la gran protagonista del certamen al obtener el primer lugar en la categoría Banda Sinfónica Juvenil, el reconocimiento a la Mejor Obra Inédita con la composición Tres Bombardinos, del maestro Juan Sebastián Velasco, y una Mención de Honor para la sección de eufonios. Con estos resultados, Caldas consolidó una participación histórica en uno de los concursos más prestigiosos de la música bandística colombiana.

«Estos tres reconocimientos son el resultado de un proceso de varios años de preparación, disciplina y compromiso. Detrás de este triunfo hay estudiantes, familias, docentes, alcaldías, instituciones educativas y una Gobernación de Caldas que ha creído firmemente en nuestro Programa Departamental de Bandas. Este es un logro de todo el departamento», expresó Juan Sebastián Velasco, coordinador del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música «Hernán Bedoya Serna» y director de la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas.

Este nuevo logro refleja el impacto de un proceso que, durante cerca de cinco décadas, ha convertido a las bandas estudiantiles en una de las principales apuestas culturales y educativas del departamento. A través de la música, el programa ha formado generaciones de niños y jóvenes, fortaleciendo valores, talento y oportunidades de desarrollo en los municipios de Caldas.

El camino hacia este triunfo incluyó meses de preparación, ensayos de alta exigencia y un campamento musical en el municipio de Salamina, donde los integrantes perfeccionaron un repertorio de gran complejidad técnica y artística que les permitió sobresalir entre las mejores agrupaciones del país.

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Para Juan Diego García Torres, integrante del equipo de percusión, el primer lugar representa la recompensa a un intenso proceso de preparación. «Tuvimos días muy exigentes. Sentimos nervios y mucha adrenalina, pero también vivimos una experiencia inolvidable. Desde el campamento en Salamina fueron muchos ensayos y un gran esfuerzo de todo el equipo. Hoy vemos los frutos de ese trabajo y del amor que le dedicamos a la música. El simple hecho de concursar ya era muy emocionante», afirmó.

La flautista Mariana Ramírez destacó que esta experiencia marcará para siempre a los integrantes de la agrupación. «Gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto porque están cumpliendo un sueño para nosotros. Ahora tenemos un nuevo reto y estamos seguros de que, con la misma disciplina, volveremos a dejar el nombre de Caldas en lo más alto», señaló.

Por su parte, la clarinetista Isabel Sofía Gutiérrez resaltó el aprendizaje que dejó el proceso de preparación. «Todo el esfuerzo valió la pena. Los ensayos, el campamento y cada minuto de preparación se reflejaron en el escenario. Ahora nuestro objetivo es seguir trabajando para representar de la mejor manera a Colombia y a Caldas en Holanda», manifestó.

Tras conquistar el máximo reconocimiento en San Pedro, la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas ya concentra sus esfuerzos en un nuevo desafío internacional: representar a Colombia en el World Music Contest (WMC), en Kerkrade, Países Bajos, considerado el campeonato mundial más importante para bandas sinfónicas, donde compartirá escenario con las mejores agrupaciones del planeta.

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Desde la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Educación Departamental extendemos un reconocimiento a cada uno de los integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas, a su director, al equipo pedagógico, a las familias y a toda la comunidad bandística por este logro histórico. Este triunfo confirma que la inversión en educación, cultura y formación artística transforma vidas, trasciende fronteras y consolida a Caldas como un referente nacional e internacional en la música para bandas.

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