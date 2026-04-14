Gobernadores de Colombia se reunieron para plantear sus propuestas de cara al gobierno que recibirá la administración del país por los próximos cuatro años. ‘Las regiones proponen’, estrategia presentada por la Federación Nacional de Departamentos, plantea una serie de encuentros regionales y académicos.

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La iniciativa que cumple más de cuatro años y busca identificar, recopilar, analizar y plantear soluciones a las necesidades urgentes de las regiones, con el ánimo de generar escenarios de articulación entre la Nación y las entidades territoriales en beneficio del cumplimiento del mandato constitucional de la descentralización y la autonomía territorial.

Encuentro de gobernadores con candidatos presidenciales

Este 15 de abril se desarrollará una próxima versión de los encuentros territoriales en el municipio de Chía, en donde se tendrá un encuentro con los candidatos presidenciales.

En el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana se desarrollará la nueva versión de la Cumbre de Gobernadores. El evento se realizará en alianza con esta casa de estudios, el periódico El Tiempo, La FM y Red+ Noticias y tendrá, adicional a la agenda académica y temática de los mandatarios departamentales, dos momentos de especial relevancia:

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Encuentro académico con candidatos presidenciales, para presentarles las propuestas formuladas en la estrategia ‘Las regiones proponen’ con el fin de conocer la posición, disposición e iniciativas del Plan de Gobierno de cada aspirante frente al desarrollo territorial.

Lanzamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana, que presentará a los mandatarios departamentales un abanico de programas e iniciativas orientados a la formación de liderazgos políticos actuales y de futuras generaciones.

¿Cuándo habrá próximos encuentros de gobernadores?

Según la agenda propuesta por la Federación Nacional de Departamentos (FND) el cronograma cuenta con varios encuentros más:

17 de abril: Región Caribe en Cartagena, Bolívar.

20 de abril: Región Pacífico, departamento del Valle del Cauca.

27 de abril: Región Sur, departamento de Tolima.

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