Indra Group anunció el lanzamiento de Academia Urabá, un programa gratuito de formación tecnológica orientado a fortalecer el talento local, promover la inclusión laboral y reducir brechas sociales y digitales en el Urabá antioqueño.

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La iniciativa hace parte de Proyecto Academia, modelo que busca democratizar el acceso a la tecnología mediante capacitación técnica especializada y conexión con oportunidades reales de empleo para poblaciones vulnerables.

Academia Urabá ofrecerá formación en áreas de alta demanda como ciberseguridad e inteligencia artificial, bajo una modalidad híbrida —virtual y presencial en Apartadó— para ampliar la cobertura.

Está dirigida a personas con formación técnica básica en sistemas, electrónica o campos afines, e incluye apoyo económico diario para facilitar la permanencia de los participantes.

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El programa se apoya en la experiencia previa desarrollada en Nariño y Antioquia, donde ya ha graduado a 50 estudiantes certificados, con una destacada participación femenina del 73 %. Además, contempla una tasa estimada de contratación del 25 % para quienes culminen el proceso.

La iniciativa fue reconocida recientemente como una buena práctica de desarrollo sostenible 2025 por el Pacto Global de Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá, destacando su aporte a la educación de calidad y al desarrollo regional sostenible.

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