El paro nacional de profesores convocado para el 15 de abril en Colombia movilizará a miles de docentes en distintas regiones del país durante 24 horas, con marchas y concentraciones que podrían afectar la movilidad en varias ciudades. La jornada fue anunciada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que busca visibilizar problemáticas relacionadas con el sistema de salud del magisterio y presionar por el cumplimiento de acuerdos laborales pendientes.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de convocar al paro se tomó tras una reunión de la Junta Nacional del gremio, en la que se evaluó la situación actual de los docentes y las dificultades que siguen impactando su bienestar. Desde Fecode aseguran que los problemas no son nuevos y que las condiciones laborales y de atención en salud continúan sin mejoras sustanciales, lo que llevó a impulsar esta jornada de protesta a nivel nacional.

Vías y puntos de concentración por el paro de maestros en Colombia

Aunque no existe un listado oficial de vías cerradas, sí están previstas movilizaciones en puntos estratégicos que podrían ocasionar bloqueos intermitentes y congestión vehicular. Entre los lugares de concentración se destacan:

Medellín, en la sede de Adidas

Barranquilla, en la Alcaldía de Soledad

Bucaramanga, en la carrera 27 con Puerta del Sol

Cali, en la estación del Ferrocarril y el Parque Nacional

Ibagué, en la Casa del Maestro

Manizales, en el sector El Cable

Lee También

Lee También

El principal motivo del paro está relacionado con las fallas en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, que, según Fecode, no ha garantizado atención oportuna ni continuidad en los tratamientos. Los docentes han reportado demoras en citas médicas, dificultades en la cobertura y problemas en el acceso a servicios esenciales, lo que ha incrementado el malestar dentro del gremio.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.