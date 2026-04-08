La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) abrió oficialmente una nueva convocatoria pública para vincular a profesionales en distintas sedes del país. El proceso, que se desarrolla de manera virtual, busca fortalecer su cuerpo académico en áreas específicas, coincidiendo además con un anuncio masivo de plazas docentes por parte del Gobierno Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grupo Aval está contratando a miles de personas: hay portal para aplicar a Banco de Bogotá, AV Villas y más)

Los interesados deben tener en cuenta que el proceso de divulgación de vacantes finaliza este 8 de abril. La etapa de inscripción y carga de documentos se habilitará formalmente los días 9 y 10 de abril a través del portal oficial de la institución.

Para participar, siga estos pasos:

Ingrese al portal web oficial del concurso de la Universidad Nacional (dando clic acá).

Seleccione la sede o facultad de su interés.

Consulte los requisitos específicos del cargo y complete la información solicitada.

El concurso está diseñado para profesionales con formación sólida numerosas áreas y se exige lo siguiente:

Experiencia docente previa.

Publicaciones académicas y artículos científicos.

Proyectos de investigación activos.

Competencias transversales para la labor universitaria.

Dato clave: La plataforma recibirá documentos hasta las 4:00 p. m. del 10 de abril de 2026. Al ser un proceso virtual, el cargue de archivos está disponible las 24 horas antes de la fecha de cierre.

22 de abril: la Universidad comunicará si existen subsanaciones (ajustes o documentos faltantes). 24 de abril: fecha límite para enviar la documentación corregida. 27 de abril al 8 de mayo: publicación del listado definitivo de aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos.

Mientras la UNAL avanza en su concurso, el Ministerio de Educación confirmó la creación de 9.275 nuevas plazas docentes en instituciones oficiales para este 2026. Esta iniciativa busca reducir la provisionalidad laboral y ampliar la cobertura en regiones críticas.

La distribución de estas vacantes se organiza de la siguiente manera:

Sector / Especialidad Número de plazas Enfoque principal Educación inicial 5.404 Niños de 3 a 5 años en 89 entidades territoriales. Educación media 2.329 Docentes de aula y orientadores en zonas excluidas. Artes 915 Potencialización del desarrollo cultural. Educación Física 238 Desarrollo deportivo estudiantil.

¿Cuánto gana un profesor de la Universidad Nacional de Colombia?

El esquema salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) presenta variaciones significativas que dependen directamente del tipo de vinculación, la formación académica y la trayectoria investigativa. Según datos del sector, el espectro de remuneración es amplio y refleja la compleja estructura de la educación pública superior en el país.

En el nivel base se encuentran los docentes con menor experiencia, generalmente vinculados bajo contratos semestrales o por periodos de 10 meses. Para estos profesionales, los ingresos mensuales oscilan entre 2’000.000 y 2’500.000 pesos, una cifra que suele aplicar a perfiles con dedicación parcial o que apenas inician su carrera en la cátedra.

La situación cambia para los docentes de planta. En este grupo, el salario es dinámico y se ajusta mediante un sistema de puntos salariales, que evalúa:

Títulos académicos: doctorados y maestrías incrementan sustancialmente el valor.

Productividad: publicaciones en revistas indexadas y libros.

Categoría: posición en el escalafón (asistente, asociado o titular).

Bajo estos criterios, un profesor de carrera puede percibir entre 5’000.000 y 20’000.000 de pesos al mes. Esta última cifra está reservada para aquellos con décadas de experticia calificada y una producción académica de alto impacto nacional e internacional.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.