El periodista Gabriel Meluk se pronunció públicamente luego de que surgieran denuncias por presunto acoso y tras conocerse su salida de la Casa Editorial El Tiempo, donde trabajó durante más de tres décadas y se desempeñó como editor de Deportes por más de 20 años.

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A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Meluk manifestó que tanto él como su familia se encuentran “conmocionados” por la información divulgada recientemente por un medio digital y por el anuncio de acciones judiciales relacionadas con supuestos casos de acoso.

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En el documento, el periodista afirmó que la única explicación que recibió sobre su desvinculación laboral estuvo relacionada con una reestructuración interna de la sección de Deportes y con dificultades económicas que atraviesa el medio de comunicación.

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Según señaló, esta información le fue comunicada inicialmente por el editor multimedia de El Tiempo, José Carlos García, y posteriormente por el director general del periódico, Andrés Mompotes.

Meluk aseguró que, durante esa conversación, se le informó que la decisión hacía parte de un proceso de reducción de costos que incluiría la integración de Futbolred con la redacción de Deportes, además de posibles ajustes adicionales en el equipo periodístico.

Asimismo, indicó que durante sus 32 años de carrera dentro de la compañía nunca fue objeto de procesos disciplinarios ni había sido denunciado penalmente.

“No he sido denunciado por ningún delito”, expresó en el comunicado, aunque señaló que está dispuesto a comparecer ante las autoridades competentes para responder a cualquier requerimiento judicial y aportar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/smUn7Zo5p7 — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) May 30, 2026

Las denuncias que salieron a la luz contra Gabriel Meluk

La controversia se intensificó después de que la periodista Jineth Bedoya, directora de la campaña No Es Hora de Callar y editora de género de El Tiempo, confirmara que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación relacionada con presuntos casos de acoso.

A través de sus redes sociales, Bedoya explicó que decidió actuar respaldada por los mecanismos legales existentes y afirmó que consideraba su actuación un deber moral frente a las posibles víctimas.

“En mi camino he procurado que la coherencia entre lo que digo y lo que hago me recuerde todos los días por qué elegí el periodismo y la defensa de los derechos de las mujeres”, manifestó la periodista.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre decisiones judiciales relacionadas con el caso.

Frente a la situación, El Tiempo emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su respaldo a la decisión de Bedoya de presentar la denuncia y aseguró que colaborará con las autoridades dentro del marco legal correspondiente.

La compañía también señaló que mantendrá la confidencialidad de cualquier denuncia interna para proteger la identidad de las personas involucradas y garantizar el respeto al debido proceso.

Además, indicó que permanecerá atenta a las determinaciones que adopten las autoridades judiciales.

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La salida de Gabriel Meluk generó múltiples reacciones en el periodismo deportivo colombiano debido a su extensa trayectoria profesional. Durante más de 30 años hizo parte de la Casa Editorial El Tiempo, donde lideró la cobertura de eventos deportivos de relevancia internacional como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas América y torneos del fútbol colombiano.

También fue reconocido por su participación en espacios radiales y televisivos especializados en deporte, así como por sus columnas de opinión y análisis deportivo.

Tras conocerse su desvinculación, varios periodistas y figuras del gremio expresaron mensajes de respaldo y reconocimiento a su carrera profesional. Por ahora, el caso continúa en desarrollo mientras avanzan las actuaciones judiciales anunciadas y se esperan eventuales pronunciamientos de las autoridades competentes.

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