Por: Blu Radio

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Nueve criminales del ‘Clan del Golfo’ murieron durante una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó.

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La acción hizo parte de una ofensiva conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela, una de las estructuras que opera en el litoral Pacífico colombiano.

El operativo incluyó maniobras de interdicción aire-tierra y un asalto directo contra integrantes de esa organización armada ilegal. Tras los combates y el bombardeo, las tropas ingresaron al área para asegurar la zona y verificar los resultados de la operación.

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Durante el procedimiento fueron incautadas nueve armas largas, proveedores de distintos calibres, equipos de comunicación y abundante material logístico que, según las autoridades, era utilizado por el grupo para desarrollar actividades criminales en la región.

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El golpe representa, según el comandante general de las FF. MM., general Hugo López, una afectación importante para la capacidad operativa de la subestructura Jhon Fredy Orjuela, que mantiene presencia en varios corredores estratégicos del Pacífico chocoano.

Esta estructura ha sido señalada de participar en actividades relacionadas con economías ilícitas y disputas territoriales con otros grupos armados.

Las autoridades señalaron además que la operación podría impactar las confrontaciones que el ‘Clan del Golfo’ sostiene con el Eln en algunas zonas del departamento, donde ambas organizaciones se disputan rutas y áreas de influencia.

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