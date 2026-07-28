Un temblor de magnitud 3.0 se registró en la noche de este lunes 27 de julio en Cucunubá (Cundinamarca), de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 146 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento sísmico ocurrió a las 9:17 p. m., hora local, con epicentro en Cucunubá, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca. Según el reporte oficial, el temblor alcanzó una magnitud de 3.0 y se originó a 146 kilómetros de profundidad, por lo que fue catalogado como un sismo profundo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, la percepción del sismo puede variar dependiendo de la ubicación de los habitantes y de las condiciones del terreno.

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Colombia registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación geológica, por lo que el SGC mantiene un monitoreo permanente del territorio nacional y emite boletines oficiales cada vez que detecta un movimiento telúrico.

¿Cómo un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que percibieron el movimiento a diligenciar el formulario Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre la intensidad con la que fue sentido el evento en diferentes municipios del país.

Los reportes enviados por la ciudadanía complementan el análisis técnico de la entidad y ayudan a elaborar los mapas de intensidad macrosísmica. Para participar, los usuarios deben ingresar al portal oficial del SGC y completar el formulario con datos como el lugar donde se encontraban y la forma en que percibieron el temblor.