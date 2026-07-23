En medio de los sorpresivos hechos de la situación nacional en Colombia, un temblor de magnitud 4.0 llevó al aviso por parte de las autoridades durante la mañana del jueves 23 de julio.

Sigue a PULZO en Discover

El evento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en un boletín actualizado a las 10:10 de la mañana, en un caso que se presentó en Los Santos, en el departamento de Santander.

El temblor de magnitud 4.0 tuvo una profundidad de 154 kilómetros, pero no pasó desapercibido en la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de la mencionada entidad.

De hecho, el SGC también indicó que sobre las 4 de la mañana hubo un movimiento telúrico de 3.1 de magnitud en la misma zona, por lo que encendió las alarmas para el tema.

Lee También

Hasta el momento no se reportó ninguna clase de daños materiales en la región ni heridos o pérdidas humanas debido a estos hechos, sobre los que es pertinente estar atentos.

Cabe remarcar que en la noche del miércoles se registró otro sismo en Colombia, aunque ese fue en la zona costera de Bojayá, en el departamento de Chocó, lejos del que hubo este jueves.

La realidad sobre los sismos en el territorio nacional está marcada por el terremoto que se vivió semanas atrás en Venezuela y que se sintió en el territorio nacional.

Las circunstancias de esos hechos desembocaron en una tragedia, con más de 1.000 decesos y millonarias pérdidas materiales en los diferentes puntos del vecino país.

Las advertencias entre los colombianos parecen claras sobre las prevenciones que se deben tener en cuenta ante estos eventos, mucho más si hay un impacto importante.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Colombia es un país de elevada actividad sísmica. Por esta razón, la preparación oportuna y la reacción adecuada durante un temblor resultan fundamentales para salvaguardar la vida.

Ante un evento telúrico en el territorio colombiano, se deben seguir las siguientes recomendaciones oficiales para garantizar la protección personal y comunitaria:

Conservar la calma y agáchese, cubrirse debajo de una mesa resistente y agarrarse con fuerza de las patas del mueble hasta que el movimiento cese.

Alejarse de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, muros exteriores y objetos pesados o muebles que puedan caer y causar lesiones severas.

Evitar correr o utilizar ascensores durante el sismo y permanecer en un lugar seguro dentro de la edificación hasta que termine el movimiento.

Evacuar de manera ordenada por las rutas de emergencia señalizadas una vez finalice el temblor, dirigiéndose hacia el punto de encuentro previamente establecido.

Si se encuentra en la calle, alejarse de postes de energía, cables eléctricos, árboles altos, cornisas y fachadas de edificaciones.

Si transita en un vehículo, reduzca la velocidad, detenerse de forma segura lejos de puentes o cables y permanecer en el interior del automóvil.

Verificar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad antes de encender fósforos o activar aparatos eléctricos tras el evento.

Informarse únicamente mediante los canales de comunicación y cuentas oficiales de las autoridades de gestión del riesgo y atención de emergencias.

Estar preparado ante sismos requiere planificación previa en los hogares y lugares de trabajo. Se recomienda tener listo un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín y linterna.

Asimismo, la participación constante en los simulacros nacionales fortalece la capacidad de respuesta ciudadana y reduce significativamente los riesgos ante desastres naturales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.