La controversia logística, constitucional y política en torno a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella ha dado un nuevo giro tras las revelaciones entregadas por el periodista Néstor Morales en los micrófonos de Blu Radio. Durante su intervención radial, el comunicador aportó detalles precisos sobre los planes que maneja el equipo organizador del entrante mandatario para el próximo 7 de agosto, un evento que desde ya produce intensos debates en el espectro político nacional debido al inusual traslado de la sede tradicional del Congreso de la República fuera de la capital del país hacia el departamento del Cauca.

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Según explicó Morales basándose en fuentes directas de la organización, el esquema que se está estructurando contempla que la sesión en pleno del Congreso se lleve a cabo en las instalaciones del emblemático teatro Guillermo León Valencia, ubicado en la ciudad de Popayán. Bajo esta propuesta, una vez culminada la sesión legislativa y cumplido el trámite formal, la comitiva se trasladaría al batallón José Hilario López. Sin embargo, el periodista advirtió que al interior de las discusiones logísticas y jurídicas aún persiste un nudo que mantiene divididas las opiniones: definir con exactitud si el juramento constitucional se toma propiamente dentro del recinto cultural o si la ceremonia oficial se traslada de forma íntegra a la guarnición militar.

Este debate sobre la locación exacta del evento central del 7 de agosto no es un asunto menor y ha polarizado a sectores políticos, analistas y congresistas durante los últimos días. La propuesta inicial de sacar la posesión presidencial de Bogotá para llevarla al Cauca desató una intensa pugna sobre el mensaje institucional que se proyecta al país. Por un lado, los promotores de la iniciativa defienden el profundo simbolismo de descentralizar el poder y llevar el acto republicano a una región históricamente golpeada por el conflicto armado, rindiendo de paso un homenaje directo a las Fuerzas Militares. No obstante, esta misma idea ha encontrado una fuerte resistencia crítica entre diversos sectores que cuestionan los protocolos republicanos.

Voces con peso en el espectro político, como el congresista Rafael Nieto, manifestaron abiertamente su desacuerdo con la posibilidad de que la máxima investidura del poder ejecutivo se celebre dentro de una instalación castrense. Durante los debates legislativos que comenzaron a allanar el camino de la proposición —impulsada inicialmente por sectores como Salvación Nacional y respaldada con matices por bancadas como el Centro Democrático—, Nieto advirtió que el simbolismo de un presidente jurando ante los militares envía una señal equivocada sobre la separación de poderes y la naturaleza civil del Estado. “Si se le quiere hacer un homenaje a la Fuerza Pública, que el Presidente se posesione ante el Congreso. Fuera de Bogotá, si es lo que quiere, pero no en una guarnición militar. Tenemos que preservar la institucionalidad democrática” aseveró enfáticamente el dirigente en las discusiones recientes.

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