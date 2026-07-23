El reacomodo de fuerzas políticas generado en la instalación del Congreso de la República dejó al descubierto las fricciones latentes entre el nuevo gobierno y los partidos de la centroderecha. Cuando se presuponía que el Centro Democrático constituiría el aliado natural de la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella en el ámbito legislativo, la inesperada convergencia entre sectores del uribismo y del petrismo para elegir la mesa directiva del Senado evidenció la distancia existente entre el mandatario electo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Desde el período de campaña electoral, diversos analistas políticos advirtieron que el nivel de confrontación alcanzado entre las distintas corrientes de derecha podría dejar heridas profundas en el espectro político. Las tensiones escalaron a tal punto que el propio expresidente Uribe señaló públicamente que su colectividad estaba lista para defender su supervivencia institucional ante cualquier intento de imposición impulsado por el entorno del nuevo gobierno. No obstante, tras los duros pronunciamientos emitidos en redes sociales por el director del partido, Gabriel Vallejo, varias voces al interior de la colectividad comenzaron a exigir una rebaja en el tono de la confrontación y la realización de una cumbre política directa entre De La Espriella y Uribe.

La necesidad de este acercamiento responde a la urgencia de blindar la gobernabilidad frente a la oposición liderada por figuras como Gustavo Petro e Iván Cepeda, quienes continúan cuestionando los resultados electorales. En medio de este escenario, el Centro Democrático dio una muestra de distensión al respaldar en el Senado la proposición orientada a trasladar la ceremonia de posesión presidencial al departamento del Cauca el próximo 7 de agosto, un gesto que se complementa con los trámites previstos en la Cámara de Representantes, a pesar de los reparos expresados por algunos miembros de la colectividad frente a la realización del evento en una guarnición militar.

Por su parte, el recién elegido presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien ya sostuvo un contacto telefónico inicial con el mandatario electo, manifestó su intención de articular un espacio de diálogo que involucre no solo a Abelardo De La Espriella, sino también a Álvaro Uribe Vélez y a Gustavo Petro. El objetivo planteado por la nueva cabeza del Legislativo es buscar acuerdos mínimos frente a la polarización que atraviesa el país, estructurando una agenda legislativa que permita superar los desencuentros partidistas del inicio de este período constitucional.

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