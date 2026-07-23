La reciente filtración de un presunto chat interno de la dirección del Centro Democrático continúa generando ondas expansivas en el escenario político nacional, marcando un nuevo pulso de tensiones internas y discusiones sobre la independencia parlamentaria. La controversia se originó tras la revelación periodística de un mensaje atribuido al director de la colectividad, Gabriel Vallejo, en el cual instaba a los congresistas a guardar silencio frente al presidente Gustavo Petro bajo la consigna de que la victoria en la elección de la mesa directiva del Senado estaba asegurada.

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Dicha directriz buscaba blindar la sorpresiva jugada política del pasado 20 de julio, que permitió la elección de Honorio Henríquez como presidente del corporativo legislativo gracias a una convergencia de votos entre el uribismo y sectores del petrismo, derrotando al candidato oficial del gobierno electo de Abelardo De La Espriella, Alfredo Deluque.

Ante los señalamientos de un supuesto intento de control absoluto sobre la bancada, las reacciones desde las propias filas legislativas no se hicieron esperar. Uno de los pronunciamientos más directos y enérgicos provino del representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto, quien desestimó categóricamente el alcance y la efectividad de la directriz difundida a través de la aplicación de mensajería instantánea. Con un tono desafiante y frontal hacia las especulaciones sobre supuestas órdenes de mordaza, el parlamentario cuestionó la premisa de que un simple mensaje pudiera condicionar la trayectoria y la postura ideológica de los congresistas.

“Jajajaja Qué poder el de un simple WhatsApp… Muy ingenuo creer que con ese supuesto mensaje iban a controlar por ejemplo a Daniel Briceño, Andrés Camacho o Juan Espinal o a mí, a nosotros no nos tienen que recordar lo que significa el gobierno Petro. Lo tenemos demasiado claro”, expresó con ironía el representante Pinto al referirse a la polémica generada por la filtración del chat directivo, evidenciando que las decisiones tácticas del partido no anulan el criterio individual de sus copartidarios en el ejercicio del control político.

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Jajajaja Qué poder el de un simple WhatsApp… Muy ingenuo creer que con ese supuesto mensaje iban a controlar por ejemplo @Danielbricen o @AForeroM o @Juan_EspinalR o a mí @MiguelPintoRep, a nosotros no nos tienen que recordar lo que significa el gobierno Petro. Lo tenemos… https://t.co/NIWgQLX7uW — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) July 22, 2026

El congresista profundizó en los límites de la disciplina de partido frente a la convicción ideológica, haciendo una distinción fundamental entre el respeto institucional debidamente guardado durante los actos protocolarios y la supuesta subordinación de la bancada frente al Ejecutivo. En su declaración, el legislador enfatizó que la corporación y sus integrantes mantienen intacta su postura crítica frente a la administración saliente, sin que ello signifique una renuncia a los principios de fiscalización y oposición que han caracterizado su labor parlamentaria.

“No confundan educación con obediencia, escuchar nunca ha significado agachar la cabeza, mucho menos frente a tan nefasto gobierno. Con respeto escuchamos la interminable intervención del presidente Petro, pero él no tuvo el mismo respeto para escuchar la nuestra. Hasta en eso nos diferenciamos”, sentenció el representante a la Cámara, reafirmando que el comportamiento protocolario observado durante los debates en el recinto del Congreso responde a criterios de decencia institucional y no a una directriz de silencio pactada con sectores oficialistas.

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