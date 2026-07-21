El escenario político del país dio un vuelco inesperado durante la instalación del nuevo Congreso este 20 de julio, dejando al descubierto una jugada que pocos anticipaban. Horas antes de que se confirmara la victoria del senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado para el primer año del gobierno de Abelardo De La Espriella, se registró un evidente intercambio de gestos y mensajes públicos entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el mandatario saliente, Gustavo Petro. Este acercamiento pavimentó el camino para una alianza que buscó frenar las aspiraciones de Alfredo Deluque, el candidato respaldado por el presidente electo, conocido popularmente como “el Tigre De La Espriella”, según reveló revista Semana.

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El preludio de este movimiento político tuvo lugar el viernes anterior en una entrevista concedida por Uribe a W Radio, donde mostró un tono inusualmente amable hacia Petro. En dicha intervención, el exmandatario agradeció un gesto del Gobierno actual que permitió a su hermano, Santiago Uribe, pagar su condena penal en una guarnición militar, y reveló que Petro le había propuesto un café a través de intermediarios, a lo cual respondió que no era el momento, de acuerdo con la citada revista.

Por su parte, en su discurso de despedida ante el Congreso este lunes, Petro le devolvió los elogios al exaltar la reducción de la delincuencia durante el proceso de paz con los paramilitares en la era uribista, un punto que en el pasado había criticado fuertemente como senador de oposición.

Paralelamente, figuras del Pacto Histórico como Iván Cepeda y el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, abrieron la puerta a consensos de cara a la elección de la mesa directiva del legislativo. La estrategia fraguada bajo la mesa surtió efecto: Honorio Henríquez se impuso con 56 votos frente a los 45 obtenidos por Alfredo Deluque, consolidando una convergencia que el exministro y exfiscal Eduardo Montealegre calificó como el nacimiento de una nueva tendencia política: el “Petro-uribismo”.

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Diversos sectores interpretaron el movimiento como un mensaje directo al presidente electo para demostrarle que, pese a su victoria en las urnas, no cuenta con el control absoluto del Congreso en el arranque de su cuatrienio. Analistas y políticos como el excandidato presidencial Roy Barreras señalaron que la derrota del oficialismo entrante —cuya responsabilidad recaería en el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo— es un hecho sin precedentes en los últimos treinta años, recordando que el presidente del Senado es precisamente quien toma el juramento e impone la banda presidencial.

De cara al futuro inmediato, el futuro del gobierno dependerá de su capacidad para tender puentes con el uribismo y recomponer las fuerzas en el legislativo, de lo contrario, su gobernabilidad y los nombramientos clave que dependen del Congreso quedarán seriamente comprometidos.