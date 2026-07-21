Por: Federación Nacional de Departamentos

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La Gobernación del Caquetá, a través de la Gestora Social Departamental, Derly Arias Córdoba, realizará una nueva edición del programa “Revive la Magia de tus 15 Años”, una iniciativa que durante más de dos años ha transformado la vida de niñas en condición de vulnerabilidad, víctimas de violencia y en situación de pobreza extrema.

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En esta oportunidad, el programa llega a su décima celebración, beneficiando a 53 niñas provenientes de 11 municipios del departamento: Florencia, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Milán, El Paujil, La Montañita, Puerto Rico, Morelia, San Vicente del Caguán, Valparaíso y Solano.

Con esta nueva celebración, el programa alcanzará un total de 253 niñas beneficiadas, consolidándose como una de las iniciativas sociales más significativas del departamento, al brindarles una experiencia que fortalece su autoestima, esperanza y proyecto de vida.

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El gran evento se realizó el 19 de julio a las 2:00 de la tarde, y cada quinceañera estuvo acompañada por dos invitados especiales, compartiendo una jornada llena de amor, dignidad y momentos inolvidables.

Cada año el programa crece gracias al respaldo de aliados y benefactores, permitiendo ofrecer una celebración cada vez más cercana al sueño de cada niña. En esta edición, las participantes vivirán momentos especiales como su tradicional video “De niña a mujer”, el cambio de zapatilla, el vals, la entrega de sorpresas y, por primera vez, cada una contará con un cuadro de cumpleaños con su fotografía, como recuerdo de este día tan especial.

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La jornada contó además con la participación del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, quien se unió a esta gran celebración para acompañar a las quinceañeras y hacer aún más memorable el cumplimiento de este sueño.

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“Revive la Magia de tus 15 Años” continúa demostrando que cuando se unen la solidaridad y el compromiso social, es posible devolver la esperanza y hacer realidad los sueños de cientos de niñas caqueteñas.

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