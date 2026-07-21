El primer día de sesiones ordinarias del nuevo Congreso de la República dejó un escenario político imprevisto y un claro desafío para el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. La jornada inaugural del periodo 2026-2030 comenzó con una derrota para los intereses de la administración que asumirá el próximo 7 de agosto, luego de que el Senado de la República eligiera como su nuevo presidente al senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, superando al candidato respaldado por el próximo mandatario, Alfredo Deluque, del Partido de la U.

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La elección se definió mediante votación nominal y arrojó un resultado de 56 votos a favor de Enríquez frente a 45 para Deluque. El hecho más llamativo y comentado de la jornada fue la sorpresiva coincidencia política entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, dos bancadas tradicionalmente enfrentadas que terminaron uniendo fuerzas para respaldar la candidatura de Enríquez. Tras conocerse el resultado, integrantes de ambas colectividades celebraron conjuntamente en el recinto, evidenciando las nuevas y complejas dinámicas de correlación de fuerzas que marcarán este cuatrienio.

En su primer discurso como presidente del Senado, Honorio Enríquez buscó enviar un mensaje de tranquilidad y equilibrio frente a la polarización, asegurando que actuará con total imparcialidad. “Cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal como presidente del Senado de la República; tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo con la Constitución Política y las leyes colombianas”, afirmó el congresista. Sin embargo, para el gobierno de De La Espriella, este resultado representa un reto evidente, pues confirma que deberá construir consensos complejos en un legislativo donde no cuenta con mayorías propias automáticas.

A diferencia de la tensión vivida en el Senado, la elección en la Cámara de Representantes transcurrió conforme a los acuerdos políticos previos. El representante conservador Nicolás Barguil fue elegido presidente de la corporación obteniendo una votación casi unánime: 180 votos de 181 posibles para el periodo legislativo 2026-2027.

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La mesa directiva de la Cámara se complementó con la elección de Simón Molina Gómez (partido Creemos) en la primera vicepresidencia y Erick Velasco (Pacto Histórico) en la segunda vicepresidencia. Durante su intervención de posesión, Barguil hizo un llamado enfático a la autonomía del poder legislativo: “El mejor servicio que esta Cámara puede prestarle al país es ejercer con independencia, equilibrio y responsabilidad las funciones que la Constitución le asigna. Las democracias no se fortalecen cuando las instituciones piensan igual”, expresó.

La jornada también estuvo marcada por la despedida institucional del presidente Gustavo Petro, quien intervino ante el Congreso en un discurso que se prolongó por cerca de dos horas. El mandatario aprovechó el espacio para presentar un balance detallado de su administración, asegurando que su gobierno deja al país con índices históricamente más bajos de pobreza y desigualdad, y negando tajantemente la existencia de una crisis de orden público a nivel nacional.

Petro defendió con firmeza las reformas sociales impulsadas durante su cuatrienio, particularmente en los sectores de salud, educación y política social. Respecto a los logros económicos y sociales, cuestionó las críticas a su gestión señalando: “¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia?”. Asimismo, destacó los incrementos presupuestales logrados: “En este gobierno hicimos crecer año tras año la educación, aumentando el presupuesto en un 50 % desde 2022”, y defendió el aumento histórico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, cerrando así su ciclo de intervenciones ante el plenario del Congreso.

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