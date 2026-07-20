La instalación del Congreso para el periodo legislativo 2026-2027 dejó una de las mayores sorpresas políticas de los últimos años. Contra todos los pronósticos, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del Senado gracias a una votación que contó con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, dejando en el camino a Alfredo Deluque, el candidato que tenía el apoyo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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El resultado se convirtió en el primer gran pulso político antes del cambio de Gobierno previsto para el próximo 7 de agosto. Aunque De la Espriella aún no asume la Presidencia, el desenlace de la elección evidenció que el Congreso comenzará el nuevo cuatrienio con un escenario de alianzas impredecibles y sin mayorías aseguradas para el Ejecutivo entrante.

¿Cómo ganó Honorio Henríquez la Presidencia del Senado?

La elección estuvo marcada por una jugada política que pocos anticipaban. Honorio Henríquez obtuvo 56 votos, mientras que Alfredo Deluque alcanzó 45, pese a llegar como uno de los favoritos por el respaldo del bloque cercano al presidente electo.

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La diferencia estuvo en el apoyo del Pacto Histórico, que decidió acompañar la candidatura del senador del Centro Democrático. La coincidencia entre dos sectores históricamente enfrentados terminó siendo determinante para impedir que el bloque aliado de De la Espriella se quedara con la principal dignidad del Senado.

Más allá del resultado, la votación dejó un mensaje político claro: el nuevo mapa del Congreso podría estar marcado por acuerdos coyunturales entre bancadas con diferencias ideológicas, pero intereses comunes en asuntos relacionados con la gobernabilidad y el equilibrio de poderes.

La elección también supone el primer revés político para el presidente electo, que esperaba iniciar su mandato con una Mesa Directiva cercana a su proyecto de gobierno.

Así quedó conformada la Cámara de Representantes

Mientras el Senado vivía una de las votaciones más disputadas de la jornada, la Cámara de Representantes definió su Mesa Directiva mediante acuerdos previos entre las diferentes bancadas.

Con 181 votos, la corporación eligió a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, como presidente de la Cámara para el primer año legislativo.

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Nicolás Barguil (Partido Conservador).

Nicolás Barguil (Partido Conservador). Primer vicepresidente: Simón Molina (Movimiento Creemos).

Simón Molina (Movimiento Creemos). Segundo vicepresidente: Erick Velasco (Pacto Histórico).

En cuanto a los cargos administrativos, fueron elegidos:

Secretario General: Miguel Ángel Sánchez (Partido Liberal).

Miguel Ángel Sánchez (Partido Liberal). Subsecretario General: James Canizales Serrano (Centro Democrático).

James Canizales Serrano (Centro Democrático). Director Administrativo: John Abiud Ramírez (Partido de la U).

Con esta conformación, el Congreso inicia un nuevo periodo legislativo en medio de un panorama político abierto, en el que las primeras votaciones dejaron claro que las mayorías no estarán definidas únicamente por afinidades ideológicas y que las negociaciones entre bancadas serán determinantes para el rumbo del próximo cuatrienio.

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