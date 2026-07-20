El último 20 de julio de Gustavo Petro como presidente dejó una imagen inédita en sus cuatro años de gobierno. Luego de pronunciar un discurso de cerca de dos horas durante la instalación del nuevo periodo legislativo, el mandatario abandonó el Salón Elíptico del Capitolio Nacional sin permanecer para escuchar las intervenciones de los partidos de oposición, como sí había ocurrido en las anteriores aperturas del Congreso.

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La salida del jefe de Estado llamó la atención porque el Estatuto de la Oposición establece el derecho de réplica de las colectividades que no respaldan al Gobierno, intervenciones que tradicionalmente se realizan inmediatamente después del discurso presidencial.

Sin embargo, Petro optó por retirarse del recinto, mientras la vicepresidenta Francia Márquez permaneció en la sesión.

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El hecho se produjo durante la instalación del Congreso 2026-2030, una de las últimas ceremonias oficiales del mandatario antes de entregar el poder a Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Con este acto concluyó su participación en la jornada, que posteriormente continuó con las réplicas de la oposición y la elección de las nuevas mesas directivas del Legislativo.

Por primera vez en cuatro años, el presente Gustavo Petro no se queda para escuchar a la oposición. La vicepresidenta Francia Márquez se quedó en el Salón Elíptico. pic.twitter.com/UW3OvIqCoX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 21, 2026

No obstante, el Estatuto de Oposición no contempla una obligación de asistencia del jefe de Estado durante esas intervenciones, por lo que su eventual retiro del recinto no representaría, por sí solo, un incumplimiento de la norma. La obligación recae en permitir el espacio de réplica y garantizar las condiciones para que los partidos opositores ejerzan ese derecho.

La salida de Petro dio paso a un fuerte caos por la intervención de Enrique Gómez

Pocos minutos después de que el presidente abandonara el Salón Elíptico, la plenaria entró en uno de los momentos más tensos de la jornada. El orden del día quedó suspendido durante cerca de 10 minutos por una fuerte discusión en torno a la intervención de Enrique Gómez, quien estaba previsto como uno de los voceros de la oposición.

Congresistas del Pacto Histórico rechazaron que Gómez tomara la palabra al señalar que no se había posesionado formalmente como senador y recordaron que tampoco hizo parte del Congreso durante los cuatro años del gobierno de Petro. La discusión elevó el tono entre las bancadas y obligó a detener momentáneamente el desarrollo de la sesión.

Para intentar destrabar el impasse, el secretario ad hoc del Senado, Fabio Amín, leyó un concepto jurídico en el que se respaldaba la intervención de Gómez, argumentando que el partido al que pertenece ya se había declarado oficialmente en oposición al Gobierno saliente, condición que le otorgaba el derecho de intervenir durante la instalación del Congreso.

Tras varios minutos de reclamos y llamados al orden, la plenaria pudo reanudar la sesión. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la jornada, que ya estaba marcada por la decisión de Gustavo Petro de abandonar el recinto antes de escuchar las réplicas de la oposición, una imagen inédita en el cierre de su mandato.

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