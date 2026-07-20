Uno de los detalles que más llamó la atención durante el desfile militar del 20 de julio no tuvo que ver con los actos protocolarios, sino con la mujer que acompañó al presidente Gustavo Petro durante la ceremonia.

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Su presencia generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, especialmente porque Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, no estuvo junto al mandatario, en medio del distanciamiento que ambos mantienen desde hace varios meses.

Las dudas crecieron rápidamente entre asistentes y usuarios de redes, quienes se preguntaban quién era la funcionaria que ocupó ese lugar en uno de los eventos más importantes del calendario institucional colombiano.

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La respuesta está en el Ministerio de Defensa. La mujer que acompañó al jefe de Estado fue Angélica Verbel López, quien actualmente ejerce como ministra de Defensa encargada, debido a la ausencia temporal del titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez. El propio ministro informó el pasado 12 de julio que se sometería a un procedimiento médico programado, razón por la cual dejó temporalmente sus funciones.

Quién es Angélica Verbel López

Verbel se desempeña habitualmente como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. Es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú y actualmente cursa una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia.

📸 #AEstaHora el Presidente @PetroGustavo lidera el desfile militar y policial del #20DeJulio, que recorre el sur de Bogotá, donde el pueblo acompaña al Jefe de Estado en la conmemoración del Grito de Independencia. pic.twitter.com/ipmNKkIQcc — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 20, 2026

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Defensa, su gestión está enfocada en fortalecer la gobernanza institucional, promover la inclusión y garantizar que las políticas de seguridad estén alineadas con el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana y la construcción de paz. La entidad también destaca su experiencia en planeación estratégica, resolución de conflictos y gerencia pública.

Por esa razón, su presencia al lado del presidente durante el desfile obedeció al protocolo que corresponde a la persona que dirige temporalmente el Ministerio de Defensa, y no a un cambio en la representación de la primera dama durante los actos oficiales. Sin embargo, la ausencia de Verónica Alcocer volvió a alimentar las especulaciones sobre la relación entre ella y el mandatario.

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