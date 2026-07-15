Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el consejo de ministros realizado en la noche de este martes 14 de julio, el presidente Gustavo Petro confirmó que firmará un decreto para designar a Angélica Verbel López como ministra de Defensa encargada, mientras el actual jefe de la cartera, Pedro Sánchez, permanece ausente por motivos de salud.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es hermano del nuevo ministro de Defensa designado por De la Espriella; trabajó con Uribe)

Puntualmente, el jefe de Estado señaló: “La persona encargada de asumir el Ministerio de Defensa, puesto que el ministro Pedro Sánchez me ha dicho que será sometido a una operación, es Angélica Verbel. Debe ser invitada y hay que firmar el decreto ahora mismo”.

Actualmente, Angélica Verbel López se desempeña como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. Es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú, y es candidata a magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.

Lee También

El ministro de Defensa anunció su ausencia temporal el pasado 13 de julio a través de un video en el que explicó: “Este martes, 14 de julio, tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para regresar muy pronto a continuar sirviendo a nuestra amada Colombia con la misma entrega de siempre”.

Más noticias judiciales: Jorge Iván Cuervo: “Por mis declaraciones sobre paz total se me agotó el espacio político”

Asimismo, el ministro de Defensa señaló que “mientras tanto, los más de 423.000 hombres y mujeres que integran el sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad, compromiso y dedicación al servicio de todos los colombianos”.

Aunque fuentes de la cartera habían señalado a El Espectador que el viceministro Javier Andrés Baquero Maldonado asumiría el cargo durante la ausencia de Sánchez, el presidente confirmó este martes su decisión de designar a Verbel López como ministra de Defensa encargada.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.