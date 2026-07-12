El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejará temporalmente el cargo a partir del próximo 14 de julio para atender un procedimiento médico que, según informó El Tiempo, había sido programado desde hace varios meses y coordinado previamente con el presidente Gustavo Petro.

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De acuerdo con ese medio, la incapacidad se extendería por cerca de 20 días, por lo que el funcionario regresaría a comienzos de agosto para acompañar los actos finales del actual Gobierno.

Por qué Pedro Sánchez dejará temporalmente el Ministerio de Defensa

Según la información publicada por ese medio, la ausencia responde exclusivamente a un procedimiento médico y no está relacionada con cambios en el gabinete ni con decisiones de carácter político.

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Fuentes consultadas por ese diario señalaron que la intervención había sido prevista desde mayo y que el mandatario conocía con anticipación la situación.

Qué eventos se perderá el ministro

Si se cumple el tiempo estimado de incapacidad, Sánchez no participará en los actos oficiales del 20 de Julio, entre ellos la conmemoración del Día de la Independencia y el tradicional desfile militar.

Durante un encuentro con integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, Pedro Sánchez hizo un llamado a mantener el compromiso con la defensa del orden constitucional durante el proceso de transición hacia el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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