El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que la primera dama, Ana Lucía Pineda, estará al frente de la recepción y entrega de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa el departamento de Casanare.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el mandatario electo aseguró que, gracias a la solidaridad de los colombianos, ya se han recolectado más de 16.000 ayudas, las cuales serán distribuidas entre los damnificados.

Qué dijo De la Espriella sobre las ayudas para Casanare

En su mensaje, De la Espriella indicó que dio la instrucción a su espona, Ana Lucía Pineda, para coordinar las labores relacionadas con la recepción y entrega de las donaciones que continúan llegando para atender la emergencia.

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Asimismo, agradeció el respaldo de los ciudadanos y afirmó que la campaña seguirá recibiendo aportes con el propósito de ampliar la atención a las personas afectadas.

“Gracias a la solidaridad de los colombianos, ya hemos recolectado más de 16.000 ayudas, y seguiremos sumando esfuerzos para acompañar a quienes hoy más lo necesitan”, manifestó.

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Dónde recibirán las donaciones para los damnificados

El presidente electo informó que las ayudas se recibirán en la calle 12 # 21-45, barrio Bello Horizonte, en Yopal, donde un equipo estará encargado de recibir:

Alimentos no perecederos

Agua potable

Elementos de aseo

Cobijas

Artículos destinados a las familias damnificadas.

Según explicó, el objetivo es continuar fortaleciendo la campaña solidaria mientras avanzan las labores de atención a la población afectada.

De la Espriella dijo que fortalecerá este tipo de campañas

En la misma publicación, el mandatario electo aseguró que, una vez inicie su Gobierno, buscará impulsar y fortalecer este tipo de iniciativas para ampliar el alcance de las ayudas humanitarias.

Además, reiteró su mensaje de respaldo a las comunidades afectadas por la emergencia en Casanare y sostuvo que el departamento contará con el acompañamiento de su administración durante el proceso de atención y recuperación.

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