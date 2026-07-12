El municipio de Segovia, en Antioquia, vivió una madrugada de alta tensión este domingo 12 de julio luego de un operativo adelantado por la Policía Nacional en una mina de la región. La intervención, que tenía como objetivo un allanamiento contra la minería ilegal en el yacimiento Frontera Gold, derivó en enfrentamientos, protestas y la muerte de un minero artesanal.

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Según relataron habitantes y trabajadores de la zona a El Tiempo, el procedimiento comenzó entre las 2:30 y las 3:00 de la mañana, cuando cerca de 150 uniformados ingresaron al lugar. Los mineros rechazaron la operación al considerar que la mina representa el sustento económico de cientos de familias del municipio.

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Líderes locales y manifestantes denunciaron que las autoridades irrumpieron utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego, asegurando que no se les notificó previamente la orden de allanamiento ni se habría cumplido el debido proceso. Tras el ingreso de la fuerza pública, la situación se salió de control y comenzaron los enfrentamientos en distintos puntos del municipio.

La tensión aumentó con el paso de las horas debido a que se registraron protestas, explosiones, quema de llantas y bloqueos en diferentes sectores de Segovia. Además, las autoridades confirmaron que al menos tres personas resultaron heridas durante los disturbios que siguieron al operativo.

En medio de las manifestaciones también se reportó la muerte de un minero artesanal. De acuerdo con las primeras versiones conocidas por El Tiempo, el fallecimiento no ocurrió durante el allanamiento, sino en las protestas posteriores, cuando presuntamente un uniformado disparó contra el suelo y el proyectil habría rebotado, impactando a la víctima. Sin embargo, todavía no existe claridad sobre si el disparo provino de un integrante del Ejército o de otra autoridad presente en el lugar, mientras que la Policía aseguró que sus investigaciones preliminares no respaldan esa versión.

Las movilizaciones continuaron durante la jornada y varios grupos de mineros trasladaron la protesta hasta las instalaciones de la Electrificadora, advirtiendo que mantendrán las manifestaciones si no reciben garantías de seguridad y respuestas por parte de las autoridades. La incertidumbre persiste en el municipio ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.

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Frente a la gravedad de los hechos, la Gobernación de Antioquia informó que convocó un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y coordinar la respuesta institucional. Las autoridades buscan restablecer el orden público en Segovia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió el minero y determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos.

Antioqueños, los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos que adelanta la @FiscaliaCol, el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia contra la minería ilegal. Desde el Gobierno de Antioquia respaldamos las acciones judiciales y de la… pic.twitter.com/zS1PAtomOf — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 12, 2026

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