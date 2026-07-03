Un nuevo caso de intolerancia enluta a Antioquia. Un hombre de 48 años murió luego de permanecer varias horas en una unidad de cuidados intensivos, después de resultar gravemente herido durante una riña que, al parecer, comenzó mientras compartía con otras personas en un establecimiento público del municipio de Cisneros.

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La víctima fue identificada como Alejandro Tejada Escalante, quien, según las primeras versiones conocidas, sostuvo un altercado con otro hombre luego de presumir varios billetes de $100.000. La discusión pasó rápidamente de las palabras a los golpes y le ocasionó lesiones de gravedad, según informó Blu Radio.

Después de la agresión, el hombre fue trasladado inicialmente a centros asistenciales en Bello. Sin embargo, por diferentes circunstancias, no pudo recibir atención en esos lugares y finalmente fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

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Autoridades buscan al presunto agresor

El responsable del ataque huyó del lugar y, hasta el momento, permanece prófugo. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer plenamente lo ocurrido e identificar al presunto agresor.

Este caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de intolerancia en Antioquia. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, durante 2026 se han registrado más de 2.000 riñas en la ciudad, varias de las cuales terminaron con víctimas fatales. Las autoridades insistieron en el llamado a resolver los conflictos de manera pacífica para evitar nuevas tragedias.

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