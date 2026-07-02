Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades lograron establecer la identidad del hombre cuyo cuerpo fue encontrado abandonado al interior de una bolsa plástica en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Se trata de Edun Anderson Londoño López, de 40 años, oriundo de Mariquita, norte del Tolima.

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El hallazgo ocurrió el pasado 29 de junio en un sector rural conocido como Gaitán Bajo, donde habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de una bolsa sospechosa. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida.

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La identificación se realizó mediante cotejo decadactilar, lo que permitió confirmar que el hombre era oriundo del municipio de Mariquita.

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Además, Londoño López había realizado recientemente una actualización de sus datos personales en Dosquebradas, aunque por ahora no se ha establecido si residía en ese municipio o las circunstancias que lo llevaron hasta ese lugar.

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La causa de la muerte fue por múltiples lesiones ocasionadas con arma de fuego. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación con el propósito de establecer el lugar exacto donde ocurrió el homicidio, identificar a los responsables y determinar los móviles del crimen.

Hasta el momento, el cuerpo permanece bajo custodia de las autoridades debido a que ningún familiar se había presentado a reclamarlo.

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