Una de las escenas más conmovedoras del Mundial 2026 se vivió luego del partido entre República del Congo e Inglaterra. Lo que comenzó como una rueda de prensa para analizar el encuentro terminó convertido en un momento de profundo dolor, cuando el seleccionador Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre frente a periodistas y miembros de su delegación.

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El episodio ocurrió mientras el entrenador respondía preguntas sobre el compromiso. En medio de la conferencia, un integrante del cuerpo técnico se acercó para comunicarle la noticia, situación que cambió por completo el ambiente y provocó la suspensión del encuentro con los medios.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la organización del torneo y medios internacionales, el entrenador permanecía sentado en la sala de prensa cuando fue interrumpido por uno de sus colaboradores.

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Luego de escuchar el mensaje, el técnico bajó la cabeza, llevó las manos al rostro y permaneció varios segundos en silencio, visiblemente afectado. Instantes después, dijo gracias y en seguida se levantó de su puesto y se dio por terminado el encuentro con la prensa.

El emotivo momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de aficionados expresaron mensajes de solidaridad para el estratega y su familia.

El seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, estaba dando su rueda de prensa tras haber sido eliminado por Inglaterra y un periodista le hace saber de una manera cruda que su padre murió. 😢💔 El entrenador se levantó, dijo gracias y canceló la conferencia. 😳🇨🇩… — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 2, 2026

Inglaterra eliminó a República del Congo y avanzó a los octavos del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer a República del Congo en un partido en el que confirmó su favoritismo y dejó sin opciones al conjunto africano.

Con este resultado, el equipo dirigido por Desabre se despidió de la Copa del Mundo, mientras Inglaterra selló su paso a la siguiente ronda y ahora espera conocer a su próximo rival en las fases de eliminación directa.

Pese a la derrota deportiva, lo que terminó marcando la jornada fue lo ocurrido minutos después del encuentro y por la dura noticia que recibió el estratega que enfrentó a Colombia en la fase de grupos.

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