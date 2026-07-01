Por: Gol Caracol

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La Selección Colombia dejó atrás el sur de Florida y ya llegó a Kansas City, ciudad en la que disputará el decisivo encuentro contra Ghana por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

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Antes de emprender el viaje, la ‘tricolor’ cumplió con su último entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale. Todos los jugadores participaron con normalidad en la práctica y, tras un breve descanso en el hotel de concentración, la delegación se dirigió al aeropuerto para abordar el vuelo hacia su nuevo destino.

Luego de un trayecto de aproximadamente cinco horas, el equipo aterrizó en Kansas City, donde este jueves el seleccionador Néstor Lorenzo atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al compromiso frente al conjunto africano.

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Durante su estadía en la ciudad, Colombia preparará el duelo en el estadio del Sporting Kansas City, de la MLS, mientras que la concentración estará ubicada en un hotel situado en una de las zonas más exclusivas y distinguidas del área metropolitana.

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La Selección había tenido inicialmente su campamento base en México, pero la semana pasada se trasladó a Florida para afrontar el último partido de la fase de grupos frente a Portugal, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Precisamente, Miami le brindó un ambiente muy favorable al combinado nacional gracias a la numerosa comunidad colombiana residente en la ciudad, que acompañó al equipo con un masivo respaldo durante su permanencia.

Si logra vencer a Ghana y avanzar a los octavos de final, Colombia se enfrentará el 7 de julio, en Vancouver, al ganador de la llave entre Suiza y Argelia.

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